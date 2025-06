Ausländischer Tourist in Pattaya beim Umtausch gefälschter „Film-Dollar“ erwischt

PATTAYA, Thailand – Die Polizei von Pattaya hat eine Warnung an ausländische Touristen und lokale Unternehmen herausgegeben, nachdem ein US-amerikanischer Staatsbürger beim Versuch, gefälschte US-Dollar-Scheine umzutauschen, festgenommen wurde.

Am 3. Juni nahmen Beamte der Stadtpolizei Pattaya den Verdächtigen an einem Geldwechselstand an der Jomtien Beach Road fest. Dabei wurden insgesamt 21 gefälschte 100-Dollar-Noten sichergestellt – zehn davon befanden sich direkt am Schalter, elf weitere in einem Dokumentenumschlag. Die Scheine trugen den Aufdruck „For Motion Picture Use Only“ und stammen offensichtlich aus der Requisite von Filmproduktionen.







Der Tourist versuchte, die falschen Dollars in thailändische Baht zu tauschen. Das Personal des Wechselstandes erkannte jedoch die Fälschung und verweigerte die Transaktion. Trotz mehrfacher Versuche und sichtlicher Unzufriedenheit wurde der Mann schließlich festgenommen. Er wurde wegen Besitzes und versuchten Umlaufs von Falschgeld angeklagt.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Verdächtige seit über zehn Jahren regelmäßig nach Thailand reist, eine thailändische Ehepartnerin hat und im Stadtteil Pratumnak Hill lebt. Die strafrechtlichen Verfahren gegen ihn sind derzeit im Gange.



Der Vorfall unterstreicht die Bedeutung von Wachsamkeit beim Umgang mit Bargeld – sowohl für Touristen als auch für Geschäftstreibende. Gefälschte Banknoten können nicht nur zu erheblichen finanziellen Verlusten führen, sondern auch rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.