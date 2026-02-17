Ausländische Investitionen erreichen Fünfjahreshoch – Vertrauen in Thailands Wirtschaft wächst deutlich

PATTAYA, Thailand – Das Department of Business Development hat bekannt gegeben, dass Thailand im vergangenen Jahr ausländische Investitionen in Höhe von mehr als 324 Milliarden Baht (rund 10,4 Milliarden US-Dollar) angezogen hat – der höchste Stand seit fünf Jahren und ein deutliches Zeichen steigenden internationalen Vertrauens in den Standort.

Zu den größten Investoren zählten Singapur mit Investitionen von rund 103 Milliarden Baht, gefolgt von Japan mit 85,6 Milliarden Baht sowie China mit etwa 35 Milliarden Baht.







Die zehn wichtigsten Geschäftsbereiche machten zusammen rund 87 Prozent des gesamten Investitionsvolumens aus, was etwa 282 Milliarden Baht entspricht. Zu den gefragtesten Sektoren gehörten Auftragsfertigung, IT-Dienstleistungen, Vermietungsservices, Ingenieur- und Beratungsleistungen, Großhandel, Finanz- und Buchhaltungsdienstleistungen, Hotelbetriebe sowie Kooperationen mit dem Privatsektor.

Für das Jahr 2026 erwarten Behörden weiterhin starkes Interesse internationaler Investoren, insbesondere aufgrund moderner Infrastruktur und einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung. Wachsende Aufmerksamkeit gilt dabei Zukunftsbranchen wie digitaler Technologie, insbesondere Cloud- und Cybersicherheitslösungen, der Produktion von Elektrofahrzeugen und Komponenten, dem Gesundheits- und Medizintourismus sowie nachhaltigen Lebensmitteln und umweltfreundlichen Produkten.

Nach Angaben der Behörde bringt der Investitionsanstieg nicht nur Kapital ins Land, sondern fördert zugleich Technologietransfer, Innovation und fachliches Know-how, was langfristig die Wettbewerbsfähigkeit der thailändischen Wirtschaft stärken soll. (PRD)



































