Aufräumaktion in Pattaya erhält Lob: Straßen in Jomtien bekommen neuen Anfang

PATTAYA, Thailand – Behörden in Pattaya haben öffentliche Flächen entlang der Thappraya Road Soi 7 in Jomtien geräumt und Gegenstände entfernt, die von obdachlosen Personen zurückgelassen worden waren. Damit wurde ein Bereich wiederhergestellt, der zuletzt wegen Unordnung, Abfällen und eines verschlechterten Stadtbildes zunehmend in die Kritik geraten war.

Städtische Einsatzkräfte arbeiteten gemeinsam mit Gesundheits- und Umweltdiensten, um Gegenstände zu beseitigen, die sich auf Gehwegen und öffentlichem Gelände angesammelt hatten. Ziel der Maßnahme war es nach Angaben der Behörden, die Sauberkeit zu verbessern, die Zugänglichkeit wiederherzustellen und die Attraktivität Pattayas für Einwohner und Besucher zu sichern.





Das Gebiet wurde inzwischen gereinigt und geordnet, wobei die Behörden die Bedeutung gemeinschaftlich genutzter öffentlicher Räume und eines strukturierten Stadtbildes betonten.

Die Aufräumaktion wurde von vielen Einwohnern positiv aufgenommen und als notwendiger Schritt zur Verbesserung des Stadtbildes gewertet. Gleichzeitig machte sie jedoch auch unterschiedliche Ansichten darüber deutlich, wie Pattaya mit der wachsenden Zahl obdachloser Menschen umgehen sollte.

Einige Stimmen sehen in der Maßnahme lediglich eine kurzfristige Lösung. Sie fordern langfristige Ansätze wie Wohnraum, Beschäftigungsmöglichkeiten oder soziale Unterstützung für Betroffene. Andere weisen darauf hin, dass viele der angesammelten Gegenstände ursprünglich von Anwohnern stammen, die sie gespendet oder abgestellt haben.

Wiederum andere sprechen sich für strengere Maßnahmen aus, um das Problem dauerhaft einzudämmen.

Zusätzlich wurden weitere problematische Bereiche angesprochen, in denen sich weiterhin Müll und obdachlose Personen aufhalten. Bewohner fordern eine umfassendere Überprüfung solcher Orte.

Die Diskussion verdeutlicht die Herausforderung, städtische Ordnung und touristische Attraktivität mit nachhaltigen sozialen Lösungen in Einklang zu bringen. Die Straßen sind nun sauberer – doch die grundlegenden Fragen bleiben bestehen.

















































