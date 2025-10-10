Amerikaner springt vor Koh Larn von Fähre und widersetzt sich Rettungskräften in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Ein 36-jähriger US-Amerikaner sorgte am Morgen des 9. Oktober für Aufsehen, als er von einer Fähre nahe Koh Larn ins Meer sprang und wiederholt jegliche Rettungsversuche ablehnte, wie die Behörden mitteilten.

Gegen 9:20 Uhr befand sich Ms. Kalaya Modthong, Leiterin der Koh Larn-Rettungseinheit der Sawang Boriboon Foundation, auf einer Fähre in Richtung Ta Waen Beach, als der Mann zum Bug des Schiffes kletterte und zwischen Koh Krok und Koh Sak, etwa 800 Meter vor Koh Larn, ins Wasser sprang.



Passagiere reagierten schockiert, als der Mann weiter ins offene Meer hinausschwamm, winkte und jede Hilfe ablehnte. Der Fährkapitän versuchte mehrfach, das Schiff so zu manövrieren, dass der Mann an Bord genommen werden konnte, doch ohne Erfolg. Schließlich wurde die Marine Rescue-Einheit Pattaya alarmiert.

Rettungskräfte, darunter Beamte der Pattaya City Police auf Koh Larn, die Touristenpolizei sowie maritime Einsatzteams mit Patrouillenbooten und Schlauchbooten, erreichten kurz darauf den Ort des Geschehens. Der Mann widersetzte sich den Rettern jedoch hartnäckig, sprang dreimal erneut ins Wasser und verzögerte die Rettung fast eine Stunde lang.







Schließlich mussten die Einsatzkräfte ihn zu seiner eigenen Sicherheit fixieren und brachten ihn an Land – an den Pattaya Beach in der Nähe der Stadtpolizeistation.

Der Amerikaner, identifiziert als Herr Joshua, erklärte später, er sei gesprungen, weil er selbstständig nach Koh Larn zurückschwimmen wollte und keine Hilfe benötige. Die Beamten bemerkten jedoch ein ungewöhnliches Verhalten und entschieden, ihn zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus zu bringen.

Verletzungen wurden keine gemeldet, doch der Vorfall verursachte erhebliche Aufregung unter den Fährpassagieren und verdeutlichte die Herausforderungen, mit denen Rettungsteams bei unvorhersehbaren Einsätzen auf See konfrontiert sind.



































