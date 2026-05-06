ПАТТАЙЯ, Таиланд – Водитель сервиса перевозок в Pattaya заявил, что подвергся нападению со стороны иностранного туриста после того, как вежливо попросил его не курить каннабис в людном месте на пляже. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс после распространения в социальных сетях.

Событие произошло поздно ночью 4 мая на Pattaya Beach. По словам 29-летнего Киттипонга, он находился с друзьями, когда турист за соседним столом начал курить каннабис, распространяя сильный запах, который мешал окружающим.

Киттипонг сообщил, что подошёл к мужчине и вежливо попросил его прекратить курение в общественном месте. Тайская спутница туриста пыталась сгладить ситуацию, однако сам мужчина отреагировал негативно.

По словам водителя, конфликт обострился, когда он отвернулся, чтобы вернуться к своему столику. В этот момент турист подошёл к нему сзади, принял боевую стойку и напал. Во время конфликта он также заявил, что является «боксёром».

Киттипонг добавил, что ранее в тот же вечер другие тайцы уже делали замечания этому туристу и также сталкивались с агрессивным поведением.





Муниципальные службы вмешались и остановили конфликт, однако турист, по сообщениям, продолжал вести себя провокационно, включая оскорбительные жесты. В итоге обеим сторонам было приказано разойтись и вернуться в свои места проживания, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

Видео инцидента быстро распространилось в интернете, вызвав новую волну обсуждений по поводу поведения туристов и соблюдения правил в популярных прибрежных зонах.

















































