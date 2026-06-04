Фондовый рынок Таиланда становится скрытой гаванью для китайского капитала по мере закрытия других каналов

ПАТТАЙЯ, Таиланд – В конце мая 2026 года необычная активность на Фондовой бирже Таиланда привлекла внимание финансовых аналитиков и специалистов по финансовому праву. На рынок капитала страны начал поступать значительный объём китайских инвестиций.

На первый взгляд это может выглядеть как свидетельство доверия иностранных инвесторов к тайским акциям. Однако более детальный анализ движения капитала показывает, что речь идёт не столько о традиционной инвестиционной уверенности, сколько о стратегии использования регуляторных возможностей для поиска нового безопасного места хранения капитала.

Когда рынок недвижимости перестаёт быть выходом

Исторически китайский капитал направлялся главным образом в тайскую недвижимость. Однако в последние годы власти Таиланда значительно усилили борьбу с использованием номинальных владельцев и компаний-посредников для обхода ограничений на владение землёй иностранцами.

Совместные действия 23 государственных ведомств существенно повысили риски для иностранных инвесторов, использующих корпоративные структуры для контроля над недвижимостью. В ряде случаев такие активы могут подвергаться конфискации.

В результате фондовый рынок стал альтернативным направлением для капитала. Здесь инвесторы могут использовать финансовые инструменты, обеспечивающие большую степень анонимности. Одним из них являются безголосые депозитарные расписки (NVDR), позволяющие иностранцам приобретать тайские акции без публичного раскрытия конечного владельца. Кроме того, широко используются кастодиальные счета в таких финансовых центрах, как Сингапур и Гонконг.







Давление со стороны Пекина

Дополнительным фактором стало ужесточение контроля над движением капитала в Китае. Власти КНР усилили ограничения на вывод средств за рубеж и ликвидировали ряд нелегальных трансграничных брокерских платформ.

Одновременно международные системы автоматического обмена налоговой информацией, включая стандарт CRS, начали работать в полном объёме. Это значительно усложнило вывод средств в западные финансовые юрисдикции.

Поскольку многие альтернативные каналы, включая криптовалютные маршруты, стали менее доступными, Таиланд оказался привлекательным вариантом для сохранения и диверсификации капитала.



Что показывают финансовые данные

По словам аналитиков, прямое присутствие китайских инвесторов практически не отражается в ежедневной статистике торгов. Китайское законодательство ограничивает возможность граждан напрямую открывать зарубежные счета для покупки иностранных акций.

Тем не менее существуют несколько показателей, указывающих на рост китайского участия.

Во-первых, значительно вырос объём прямых инвестиций из материкового Китая. По данным Департамента развития бизнеса Таиланда, китайские инвесторы занимают первое место по количеству новых иностранных компаний, зарегистрированных в стране, составляя около 23 процентов от общего числа новых иностранных предприятий. Многие из них создаются в Восточном экономическом коридоре и впоследствии могут использоваться для инвестиций в акции.







Во-вторых, наблюдается существенный рост инвестиционных потоков через Гонконг и Сингапур. Эти финансовые центры традиционно считаются важными каналами размещения зарубежных активов состоятельных китайских граждан.

В-третьих, эксперты отмечают концентрацию иностранного торгового объёма в отдельных секторах. Особый интерес проявляется к акциям производителей электронных компонентов, связанных с китайскими производственными цепочками, а также к крупным коммерческим банкам, рассматриваемым как надёжные инструменты хранения капитала.

По данным рыночных наблюдателей, 26 мая 2026 года на иностранных инвесторов пришлось более 52 процентов всего объёма торгов на бирже, что значительно превышает исторический средний показатель около 40 процентов.



Новый финансовый центр притяжения

По мнению аналитиков, эти тенденции опровергают распространённое представление о незначительном присутствии китайского капитала на фондовом рынке Таиланда. Хотя слово «Китай» редко появляется в ежедневной биржевой статистике, косвенные данные свидетельствуют о значительном влиянии китайских инвесторов на движение капитала.

Эксперты характеризуют происходящее как сложную финансовую игру, в которой китайский капитал использует тайский фондовый рынок одновременно как безопасную гавань и инструмент распределения рисков на фоне ужесточения международного финансового и налогового регулирования.

















































