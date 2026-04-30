Уборка в Паттайе получила одобрение: улицы Джомтьена получают новое начало

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Власти Паттайи провели очистку общественных территорий вдоль улицы Таппрая Сой 7 в районе Джомтьен, убрав вещи, оставленные бездомными, и восстановив порядок в месте, которое все чаще подвергалось критике из-за захламления, мусора и ухудшения облика города.

Муниципальные службы совместно с санитарными и экологическими подразделениями провели операцию по удалению предметов, занявших тротуары и общественные зоны. По словам властей, целью было улучшение чистоты, восстановление доступа и поддержание привлекательности города для жителей и туристов.



Территория была очищена и приведена в порядок, при этом чиновники подчеркнули важность сохранения общественных пространств и организованной городской среды.

Многие жители положительно оценили проведенные работы, назвав их необходимым шагом для улучшения внешнего вида города. Однако операция также выявила разногласия по вопросу решения проблемы бездомности.

Часть жителей считает, что уборка устраняет лишь последствия, но не причины проблемы, предлагая сосредоточиться на предоставлении жилья, работы и социальной поддержки. Другие отмечают, что многие вещи на улицах появляются из-за самих жителей, оставляющих или передающих ненужные предметы.





Некоторые выступают за более строгие меры для долгосрочного решения проблемы.

Также поднимались вопросы о других проблемных районах, где ситуация остается без изменений, и звучат призывы к более широким проверкам.

Сложившаяся дискуссия отражает более широкую задачу: найти баланс между поддержанием порядка и туристической привлекательности и необходимостью долгосрочных социальных решений. Улицы стали чище, но основная проблема остается нерешенной.

















































