Тучи над туризмом – Паттайя призывает правительство к решительным действиям

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Представители города Pattaya и лидеры туристической отрасли провели встречу с новым министром туризма Таиланда, чтобы обсудить срочные меры по восстановлению доверия туристов и укреплению долгосрочной устойчивости сектора.

1 мая мэр Poramet Ngampichet возглавил делегацию в министерстве туризма и спорта в Бангкоке, где поздравил Surasak Phanjaroenworakul с назначением и провёл переговоры по ключевым вопросам отрасли.

В состав делегации вошли заместители мэра, представители городского совета, а также участники частного сектора, включая туристические и бизнес-ассоциации Паттайи и провинции Chonburi.

Среди основных предложений – интеграция культурных элементов в туристический продукт для увеличения доходов, а также создание специального фонда развития туризма. Также обсуждалась необходимость стимулирования туристов к оформлению страхования путешествий, включая покрытие жизни и несчастных случаев.

Отдельное внимание уделялось улучшению экологической инфраструктуры, обеспечению справедливого ценообразования и борьбе с нелегальным размещением туристов. Власти подчеркнули необходимость лицензирования всех операторов, соблюдения стандартов безопасности и корректного налогообложения.

Также обсуждались более широкие проблемы, включая региональную нестабильность на востоке страны и рост операционных расходов из-за повышения мировых цен на нефть. Эти факторы, по словам участников, уже влияют на спрос со стороны внутренних и иностранных туристов.





В качестве мер реагирования предложены упрощение условий поездок и расширение безвизового режима, при одновременном усилении контроля качества туристических услуг.

Мэр Порaмет подчеркнул необходимость согласования национальной политики с местными условиями, отметив, что Паттайя остаётся одним из ключевых туристических центров страны. Встреча показала усиление сотрудничества между центральными и местными властями для устойчивого восстановления туристического сектора.

















































