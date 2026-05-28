Туристическая статистика и усиленный корпоративный контроль отражают туристический ландшафт Таиланда и его преимущества в мае 2026 года

ПАТТАЙЯ, Таиланд – В мае 2026 года сектор недвижимости и бизнеса в крупных туристических центрах, таких как Паттайя, Пхукет и Чиангмай, пережил значительные изменения. Это произошло после масштабных расследований совместной рабочей группы из 23 государственных ведомств, направленных против использования номинальных структур и подставных компаний, через которые иностранные граждане владели недвижимостью и управляли гостиничным бизнесом. Усиление правоприменительных мер вызвало важный вопрос среди операторов и инвесторов о том, как ужесточение регулирования повлияло на поток иностранных туристов в Таиланд и какие преимущества страна может получить от этой крупной экономической перестройки.







Обзор статистики показывает доминирование Азии и России

Согласно последним данным Министерства туризма и спорта Таиланда за период с 1 января по 24 мая 2026 года, страну посетили более 13,4 миллиона иностранных туристов. Пять крупнейших стран по количеству прибытий выглядят следующим образом:

Китай – 2 237 215 прибытий Малайзия – 1 552 217 прибытий Индия – 1 003 993 прибытия Россия – 928 774 прибытия Южная Корея – 525 550 прибытий

Совокупные показатели демонстрируют, что несмотря на усиленное внимание к скрытому иностранному капиталу, спрос на поездки в Таиланд со стороны основных рынков оставался высоким и не показал резкого снижения, которого опасались многие.

Анализ мая 2026 года на фоне усиления регулирования в туристических центрах

Если рассматривать недельную статистику за май — период пика проверок корпоративного владения акциями и расследований финансовых потоков подозрительных компаний в туристических районах — можно заметить различные тенденции среди разных групп туристов.

Китай

Китайские туристы оставались крупнейшей группой с еженедельным потоком от 100 000 до 120 000 человек. Хотя сети так называемых «нулевых туров» и схемы серого капитала, основанные на незаконных подставных магазинах и ресторанах, начали сокращаться из-за мер против номинального владения, их место заняли независимые путешественники и молодые туристы с высокой покупательной способностью. Благодаря этому Китай уверенно сохранил первое место.

Малайзия и Индия

Эти два рынка стали важными двигателями туристической экономики в период сезонного перехода. Туристы из Малайзии в основном прибывали через южные сухопутные пограничные пункты, тогда как поток туристов из Индии стабильно рос в Бангкоке и Паттайе. Индийские посетители, как правило, пользовались услугами легально зарегистрированных гостиниц и компаний.

Россия

Количество российских туристов в мае начало демонстрировать признаки снижения. Частично это было связано с сезонными факторами, поскольку в Таиланде начался зеленый сезон или сезон дождей. Одновременно усиленное внимание к расследованиям, связанным с владением недвижимостью, а также компаниями по аренде автомобилей и сервисными предприятиями в Паттайе и Пхукете, заставило некоторых долгосрочных посетителей проявлять осторожность и откладывать сделки.



Что Таиланд получает от мер против подставных структур

Реструктуризация правовых и экономических механизмов приносит Таиланду очевидные и устойчивые преимущества по нескольким направлениям.

Реальное распределение доходов внутри местной экономики

Ранее незаконные подставные компании часто работали в замкнутых схемах. Доходы от гостиниц, ресторанов, аренды автомобилей и сувенирных магазинов выводились за границу через закрытые платежные системы. Ликвидация таких сетей вынуждает туристов тратить деньги напрямую в легальных тайских компаниях, благодаря чему средства полноценно остаются в местной экономике.

Более эффективный сбор налогов государством

Использование фиктивных компаний часто сопровождается поддельной бухгалтерией, сокрытием доходов или отсутствием налоговой регистрации. Жесткое правоприменение и финансовые проверки выводят такие теневые предприятия на свет, позволяя государству справедливо и точно собирать корпоративный налог, налог на добавленную стоимость и местные сборы.







Защита тайских предпринимателей от недобросовестной конкуренции

Иностранные группы, использующие незаконные структуры, как правило, обладают огромным капиталом и применяют демпинговые стратегии, с которыми малый и средний тайский бизнес не способен конкурировать. Устранение таких схем возвращает возможности для ведения бизнеса тайским гражданам и дает местным предприятиям справедливый шанс на развитие.

Повышение прозрачности рынка недвижимости

Контроль над незаконными структурами владения помогает сдерживать искусственный рост цен на недвижимость, вызванный нелегальным иностранным капиталом в крупных городах. Такое регулирование делает стоимость земли и жилья в туристических районах более соответствующей реальным рыночным механизмам и снижает риск долгосрочных финансовых пузырей.



Заключение о правовых мерах и переходе к качественному туризму

События мая 2026 года показывают, что усиление корпоративного контроля не оказало негативного влияния на общее число туристов. Напротив, правоприменительные меры стали своеобразным фильтром, повысившим прозрачность туристической экономики.

Снижение активности компаний, работавших в условиях конфликта интересов или по заниженным ценам, было компенсировано ростом числа качественных туристов, которые тратят деньги напрямую в легальном местном бизнесе и готовы продлевать свое пребывание через официальные каналы. Этот процесс постепенно переводит Таиланд от модели погони за количеством посетителей к стратегии привлечения туристов с высокими расходами. Одновременно уменьшается нагрузка на природные ресурсы, а страна движется к формированию действительно устойчивого и прозрачного туристического направления.

















































