Тайский вирусолог предупреждает о вспышке гепатита А на востоке страны и призывает отказаться от сырых морепродуктов

БАНГКОК, Таиланд – Ведущий тайский вирусолог выразил обеспокоенность ростом заболеваемости гепатитом А на востоке Таиланда, предупредив, что особенно уязвимыми являются молодые люди из-за отсутствия иммунитета.

Доктор Йонг Пхувораван, старший эксперт медицинского факультета Университета Чулалонгкорн, сообщил в публикации на своей странице в Фейсбук, что в 2026 году наблюдается относительно высокий уровень передачи вируса гепатита А, а случаи заболевания появляются раньше ожидаемого срока.







Молодёжь в группе повышенного риска

По словам специалиста, уровень иммунитета сильно различается по возрастным группам:

Большинство людей старше 60 лет уже имеют иммунитет после перенесённой инфекции

Около половины людей в возрасте 40–50 лет имеют частичную защиту

Большинство людей младше 40 лет не имеют иммунитета, если не были вакцинированы

Благодаря улучшению санитарных условий в последние десятилетия естественное заражение в детстве стало реже, поэтому молодые поколения не выработали иммунитет и более уязвимы.

Гепатит А обычно переносится один раз в жизни, после чего формируется длительная защита.

Распространение связано с гигиеной и рабочими условиями

Вирус передаётся фекально-оральным путём — через заражённую пищу, воду или поверхности. Хотя часто причиной считают загрязнённую питьевую воду, реальные источники инфекции нередко трудно установить.

Учёный отметил, что вспышки могут возникать в крупных рабочих коллективах, особенно там, где работают мигранты. В таких условиях вирус легко распространяется при тесных контактах.

Он подчеркнул важность строгой гигиены, особенно мытья рук после посещения туалета, а также рекомендовал вакцинацию работников пищевой промышленности и сферы общественного питания.

Сырые морепродукты как ключевой риск

Ещё одним важным фактором риска является употребление морепродуктов. Вирус может сохраняться в морской воде и накапливаться в моллюсках, таких как устрицы и сердцевидки. При употреблении в сыром или недостаточно приготовленном виде они могут стать источником заражения.

Для уничтожения вируса продукты необходимо нагревать минимум до 85 градусов Цельсия. Быстрое бланширование или употребление в сыром виде не обеспечивает достаточной безопасности.

Эксперт напомнил о крупных вспышках в прошлом, включая случай в Шанхае, когда заболели сотни тысяч человек.







Раннее начало вспышки вызывает обеспокоенность перед сезоном дождей

В Таиланде вспышки гепатита А обычно происходят в начале сезона дождей. Однако в этом году случаи уже фиксируются в жаркий период, что вызывает опасения дальнейшего роста заболеваемости в ближайшие месяцы.

















































