Тайские болельщики смогут посмотреть все 104 матча чемпионата мира — компания ДжАС представила пакет трансляций

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Тайские любители футбола смогут увидеть все матчи чемпионата мира ФИФА 2026 года после того, как компании «Джасмин Интернэшнл» (ДжАС) и «Моно Некст» (МОНО) официально представили свои планы по трансляции турнира. Стоимость премиального пакета составит 5 999 батов.

Согласно соглашению, ДжАС получила эксклюзивные права на трансляцию чемпионата мира ФИФА 2026 года в Таиланде. Турнир, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года, впервые соберет 48 национальных сборных и будет включать рекордные 104 матча.



Все 104 игры будут доступны в прямом эфире через потоковую платформу «Мономакс». Более 40 матчей, включая матч открытия и финал, также будут бесплатно показаны по телевидению через канал «Мономакс Спортс», что позволит миллионам жителей Таиланда следить за ключевыми встречами без оформления подписки.

Руководители ДжАС назвали сделку одним из самых значимых соглашений в сфере спортивного вещания за всю историю компании. По их словам, она является частью стратегии по превращению группы в ведущую региональную платформу спортивного и развлекательного контента.

Сотрудничество не ограничивается чемпионатом мира 2026 года. ДжАС объявила, что партнерство с ФИФА продлится до 2030 года, обеспечивая тайской аудитории доступ к крупнейшим турнирам организации, включая чемпионат мира ФИФА среди женщин 2027 года, Межконтинентальный кубок ФИФА и чемпионат мира ФИФА 2030 года, который станет юбилейным и отметит 100-летие мирового первенства.







Главный исполнительный директор ДжАС доктор Сорай Асавапрапха заявил, что компания стремится сделать чемпионат мира максимально доступным для тайских болельщиков.

«Жители Таиланда не должны пропустить величайшее спортивное событие мира», — отметил он. «Это не просто приобретение телевизионных прав. Наша цель — предоставить зрителям по всей стране возможность стать частью крупнейшего футбольного турнира планеты вместе с миллиардами болельщиков во всем мире».

На презентации присутствовала президент Футбольной ассоциации Таиланда Нуанпхан Ламсам, широко известная как «Мадам Панг», а также руководители ДжАС и МОНО.

Болельщики смогут оформить подписку на пакет «Мономакс Спортс Премиум» стоимостью 5 999 батов с возможностью оплаты в рассрочку. Подписка включает прямые трансляции всех матчей, обзоры, лучшие моменты и записи игр по запросу на протяжении всего турнира.

















































