Таиланд ускоряет переговоры по торговому соглашению с США на фоне угрозы новых пошлин

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Таиланд активизирует усилия по заключению взаимного торгового соглашения с Соединёнными Штатами до конца июня после того, как Управление торгового представителя США (УСТР) включило страну в список государств, которым может грозить введение пошлины в размере 12,5 процента в рамках продолжающегося расследования по разделу 301.

По словам заместителя премьер-министра и министра торговли Супхаджи Сутумпун, УСТР разделило более 60 торговых партнёров на две группы. Таиланд вошёл в число 46 стран, для которых предлагается более высокая ставка пошлины — 12,5 процента. Причиной стало отсутствие Соглашения о взаимной торговле (АРТ) с США, а также недостаточные меры в отношении импорта, связанного с рисками использования принудительного труда.







Вторая группа из 14 стран подпадает под более низкую ставку в размере 10 процентов благодаря заключённым торговым соглашениям или введённым ограничениям. Таиландские власти считают, что успешное завершение переговоров по АРТ позволит снизить возможную тарифную нагрузку до 10 процентов.

Переговоры выходят на завершающий этап

Министерство торговли сообщило, что между различными государственными ведомствами остаётся около 25 нерешённых вопросов. Таиландские торговые представители направлены в Вашингтон для проведения интенсивных переговоров в ближайшие недели. По имеющейся информации, американская сторона рассматривает Таиланд как одного из приоритетных партнёров по переговорам.

Одновременно Бангкок стремится расширить перечень товаров, которые могут быть освобождены от дополнительных пошлин.

Под угрозой тысячи экспортных товаров

Потенциальные последствия могут оказаться весьма серьёзными. В настоящее время Таиланд экспортирует в США более 10 тысяч товарных категорий. При этом 1 655 наименований, включённых в Приложение А, останутся освобождёнными от дополнительных пошлин. В их число входят ноутбуки, смартфоны, интегральные схемы, изделия из натурального каучука, тапиоковый крахмал, дуриан, переработанные ананасы, кокосовая продукция, компоненты гражданской авиации и драгоценные металлы.

Однако более 8 тысяч других категорий товаров могут столкнуться с повышенными пошлинами в случае провала переговоров. Деловые круги внимательно следят за развитием ситуации, поскольку США остаются одним из важнейших экспортных рынков Таиланда.







Новые опасения из-за обвинений в избыточных производственных мощностях

Кроме того, Таиланд ожидает отдельного решения американских властей по вопросу предполагаемых избыточных производственных мощностей в трёх отраслях: электронике, каучуковой промышленности и машиностроении. Итоги расследования ожидаются позднее в этом месяце.

Таиландские чиновники оспаривают американские данные, утверждая, что уровень загрузки предприятий в стране составляет от 70 до 95 процентов, что значительно выше уровня в 60 процентов, указанного американскими следователями. Тем не менее власти признают, что нет гарантии принятия этих аргументов Вашингтоном.



Приближаются июльские сроки

США предоставили Таиланду время до 22 июня для официального участия в консультационном процессе. Письменные материалы должны быть представлены до 6 июля, а публичные слушания начнутся 7 июля. Окончательные возражения необходимо подать до 12 июля.

Ожидается, что решение по возможному введению пошлин будет принято до 24 июля. По мнению таиландских властей, заключение взаимного торгового соглашения до этих сроков остаётся лучшей возможностью избежать дополнительных тарифов и защитить экспортёров от новых торговых ограничений.

















































