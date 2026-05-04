Таиланд рассматривает сокращение безвизового въезда и введение обязательной медицинской страховки

ПАТТАЙЯ, Таиланд – В Таиланде могут произойти значительные изменения в регулировании, которые затронут экспатов и туристов, поскольку правительство рассматривает два ключевых предложения: сокращение безвизового режима и введение обязательного медицинского страхования.

Сокращение 60-дневного безвизового режима

Всего через несколько месяцев после расширения безвизовой политики Министерство туризма и спорта рассматривает возможность её пересмотра. Предлагается сократить число стран с правом безвизового пребывания с 93 до примерно 57, вернувшись к прежней системе.





Причины такого шага связаны с изменением стратегии:

власти стремятся привлечь более обеспеченных туристов и долгосрочных резидентов, а также снизить нагрузку на инфраструктуру и пограничные службы за счёт сокращения общего потока прибывающих.

В настоящее время предложение находится в стадии подготовки и в ближайшие недели будет направлено на рассмотрение кабинета министров.

Обязательное медицинское страхование для всех иностранцев

Параллельно Министерство здравоохранения активно продвигает инициативу по введению обязательного медицинского страхования для всех иностранных граждан, въезжающих в страну — будь то туристы, работники или краткосрочные пенсионеры.

Основной причиной является растущая нагрузка на государственные больницы из-за неоплаченных счетов иностранных пациентов. На протяжении многих лет государство покрывало расходы на миллионы батов, что, по мнению властей, больше не является устойчивым.

Что это значит для экспатов и туристов

В будущем путешественникам, вероятно, потребуется предъявлять действующий страховой полис при въезде в страну. Также разрабатываются стандартизированные и доступные страховые продукты с определёнными лимитами покрытия.

Для уже проживающих в Таиланде иностранцев могут быть введены более строгие требования, особенно при продлении виз. Долгосрочные резиденты, вероятно, должны будут подтверждать наличие местной или международной страховки.





Перспективы для экспат-сообщества

Для таких городов, как Паттайя, где экономика зависит от сочетания пенсионеров, цифровых кочевников и сезонных туристов, эти возможные изменения уже вызывают обсуждения. Если предложения будут одобрены, путешественникам придётся более тщательно планировать поездки, заранее оформляя визы и страховое покрытие.

Юридическая фирма Victor Law Firm продолжит отслеживать ситуацию и информировать о дальнейших официальных решениях.


















































