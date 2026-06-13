Таиланд объявил о кончине принцессы Баджракитиябхи в возрасте 47 лет

БАНГКОК, Таиланд – Бюро королевского двора Таиланда в пятницу официально сообщило о кончине Принцесса Баджракитиябха Нарендира Дебьявати. Принцесса мирно скончалась в Больница Чулалонгкорн. Ей было 47 лет.

Старшая дочь Король Маха Вачиралонгкорн находилась под наблюдением врачей с 15 декабря 2022 года после потери сознания, вызванной заболеванием сердца.

Согласно заявлению дворца, её состояние резко ухудшилось с 21 мая 2026 года вследствие инфекции брюшной полости, вызванной колитом, пониженного артериального давления, сердечной аритмии и нарушений свёртываемости крови.







Несмотря на постоянное наблюдение и все усилия королевских врачей, состояние принцессы продолжало ухудшаться. Она мирно ушла из жизни 11 июня 2026 года в 19:48 по местному времени.

Его Величество король распорядился провести похоронные церемонии с высшими королевскими почестями. Тело принцессы будет находиться для прощания в тронном зале Пхиман Раттайя на территории Большой королевский дворец.

Принцесса Баджракитиябха была широко известна как в Таиланде, так и за его пределами благодаря своей деятельности в области реформы уголовного правосудия и защиты прав человека.

После окончания юридического факультета Корнеллского университета она занимала должность посла Таиланда в Австрии и постоянного представителя страны при Организации Объединённых Наций в Вене.

Она сыграла ключевую роль в продвижении «Бангкокских правил» — первых руководящих принципов ООН по обращению с женщинами-заключёнными. В 2017 году принцесса была назначена Послом доброй воли Управления ООН по наркотикам и преступности по вопросам верховенства права в Юго-Восточной Азии.

Внутри страны она основала проект «Камлангджай» («Вдохновение»), направленный на поддержку женщин-заключённых и беременных осуждённых посредством медицинской помощи, реабилитации и подготовки к возвращению в общество. Она также возглавляла фонд «Принцесса Па» при Таиландском Красном Кресте, оказывающий помощь пострадавшим от стихийных бедствий и наводнений.



График общественного прощания

Бюро королевского двора опубликовало официальный порядок проведения траурных мероприятий:

Символический обряд омовения перед портретом принцессы: 13 июня 2026 года с 08:30 до 12:00 в павильоне Сахатай Самаком на территории Большого королевского дворца.

13 июня 2026 года с 08:30 до 12:00 в павильоне Сахатай Самаком на территории Большого королевского дворца. Возложение почестей и запись в книгу соболезнований: с 14 июня 2026 года ежедневно с 08:30 до 16:00.

с 14 июня 2026 года ежедневно с 08:30 до 16:00. Прощание перед телом принцессы: после завершения 15-дневных религиозных церемоний, начиная с 27 июня 2026 года, ежедневно с 09:00 до 21:00 в тронном зале Пхиман Раттайя.

Принцесса Баджракитиябха оставила после себя наследие служения закону, социальной справедливости и гуманитарной деятельности, получившее признание как в Таиланде, так и на международной арене.

















































