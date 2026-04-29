Таиланд Медицинский совет разъяснил — пить воду перед анализами крови разрешено

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Совет медицинских технологов Таиланда подтвердил, что пациенты могут свободно пить обычную воду перед сдачей крови, подчеркнув, что это не влияет на результаты лабораторных исследований и не должно ограничиваться.

Разъяснение последовало на фоне продолжающейся путаницы среди населения относительно необходимости воздерживаться не только от пищи, но и от воды перед анализами. Несмотря на то, что требования к голоданию давно являются стандартной практикой, различия в инструкциях между медицинскими учреждениями привели к противоречивым рекомендациям. В некоторых случаях пациентам советовали полностью отказаться от воды.





Согласно официальному заявлению совета, опубликованному 27 апреля на его странице в Facebook, ряд больниц ошибочно включил воду в список запрещённых при голодании наряду с пищей и другими напитками. Это способствовало недопониманию среди пациентов и пользователей медицинских услуг.

Совет подчеркнул, что «чистая вода» — прозрачная, бесцветная, не содержащая калорий и добавок — не влияет на клинически значимые условия лабораторных анализов, требующих голодания. Более того, отказ от воды не приносит медицинской пользы и может даже ухудшить точность результатов.

Эксперты пояснили, что обезвоживание может привести к гемоконцентрации, из-за чего некоторые показатели крови могут казаться выше реальных значений. Кроме того, это может затруднить забор крови, увеличивая дискомфорт и потенциальные риски для пациента.

Также отмечается, что стандартные лабораторные референсные значения основаны на условиях, при которых пациенты воздерживаются от пищи, но продолжают пить воду. Расширение требований голодания на воду может привести к искажению интерпретации анализов.





В связи с этим совет призвал все медицинские учреждения пересмотреть и унифицировать инструкции для пациентов. Рекомендуемая формулировка: «Не употреблять пищу и напитки, кроме чистой воды, которую можно пить в обычном режиме».

Власти подчеркнули, что чёткая коммуникация на преданалитическом этапе имеет ключевое значение для обеспечения точных результатов, повышения безопасности пациентов и поддержания единых стандартов здравоохранения по всей стране.

















































