Состоятельный японский пенсионер с накоплениями в 40 миллионов иен не может решиться потратить даже 100 иен на хлеб

ПАТТАЙЯ, Таиланд – 75-летний японский пенсионер, бывший государственный служащий, располагает накоплениями в размере около 40 миллионов иен (примерно 8,6 миллиона батов) и получает стабильную ежемесячную пенсию. Тем не менее ему чрезвычайно трудно тратить даже самые небольшие суммы денег, что отражает растущую психологическую проблему среди пожилого населения Японии.

Согласно сообщению издания THE GOLD ONLINE, мужчина, представленный под псевдонимом господин Като, был замечен у полки супермаркета, где неоднократно брал и возвращал на место буханку хлеба стоимостью всего 100 иен (около 21 бата). По имеющимся данным, его пальцы дрожали, пока он пытался принять решение о покупке.

Господин Като живёт один в пригороде Тибы после смерти супруги три года назад. До выхода на пенсию он полностью выплатил ипотеку за дом и даже оплатил его ремонт наличными средствами, сохранив при этом свои накопления в размере 40 миллионов иен нетронутыми. С финансовой точки зрения его положение остаётся весьма благополучным. Кроме того, он получает ежемесячную пенсию примерно в 200 тысяч иен. Однако психологически любые расходы стали для него источником тревоги.

«У меня нет недостатка в деньгах, — как сообщается, сказал он. — Но каждый раз, когда я что-то покупаю, мне кажется, что мои сбережения уменьшаются».

Основной причиной тревоги являются опасения по поводу будущих расходов на медицинское обслуживание и долговременный уход. Даже самые незначительные покупки кажутся ему тяжёлым финансовым решением, поскольку он постоянно представляет возможные неблагоприятные сценарии, способные истощить его накопления. Со временем такое мышление привело к тому, что он начал избегать общественной жизни. Он часто отказывается от встреч с друзьями, считая даже небольшие траты ненужными.







Единственным источником психологического спокойствия для него стали регулярные визиты в банк, где он проверяет сберегательную книжку и убеждается, что остаток на счёте не изменился.

Эксперты отмечают, что случай господина Като отражает более широкую проблему стареющих обществ: финансовая тревожность нередко сохраняется даже у людей, которые объективно обеспечены и не испытывают материальных трудностей. Когда накопления становятся единственной психологической опорой, любое снятие средств — независимо от суммы — может вызывать непропорционально сильный стресс.

Подобное состояние способно постепенно приводить к социальной изоляции, снижению качества жизни и эмоциональному упадку. Этот случай подчёркивает парадокс пенсионного возраста: для многих пожилых людей страх остаться без денег становится сильнее реальности, в которой имеющихся средств вполне достаточно для комфортной жизни.

В быстро стареющем японском обществе такая скрытая психологическая нагрузка становится всё более распространённым явлением, когда даже простая буханка хлеба стоимостью 100 иен воспринимается как финансовая угроза.

















































