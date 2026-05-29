Сильные дожди и штормовое море ожидаются в Паттайе из-за муссонной системы, охватившей Таиланд

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Тайский метеорологический департамент выпустил предупреждение о неблагоприятных погодных условиях по всей стране на период с 29 мая по 1 июня. Причиной является усиливающийся юго-западный муссон над Андаманским морем, территорией Таиланда и Сиамским заливом.

По данным синоптиков, во многих регионах ожидаются сильные и очень сильные осадки. Это повышает риск внезапных наводнений, схода потоков воды с горных районов и локальных подтоплений в городах из-за накопления осадков. Власти призывают жителей районов, расположенных рядом с водоёмами и в низинах, сохранять повышенную бдительность.

Ситуация на море также существенно ухудшится. В северной части Андаманского моря прогнозируются волны высотой от двух до трёх метров, а во время гроз их высота может превышать три метра. В южной части Андаманского моря и в верхней части Сиамского залива ожидаются волны высотой около одного-двух метров с дальнейшим усилением во время штормовой активности. Владельцам маломерных судов в северной части Андаманского моря рекомендовано воздержаться от выхода в море.

Для популярных курортов, включая Паттайя, прогнозируются периоды сильных ливней и неспокойного моря. Это может повлиять на морской туризм, работу паромов и пляжный отдых. Возможны также перебои на маршрутах к близлежащим островам, включая сообщение между Паттайей и Ко Лан, в зависимости от состояния моря и видимости.







Хотя осадки могут носить прерывистый характер, метеорологи предупреждают, что их накопительный эффект в течение нескольких дней способен значительно повысить риск наводнений как в городских, так и в сельских районах восточного Таиланда.

Жителям и туристам рекомендуется внимательно следить за обновлениями прогноза погоды, избегать опасных видов деятельности на побережье во время штормов и соблюдать осторожность при поездках в условиях сильного дождя.

















































