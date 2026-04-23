Пьяный китайский турист задержан в Паттайе за домогательства и конфликт с охраной ночного клуба

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Китайский турист был задержан после того, как, по сообщениям, домогался двух молодых женщин и вступил в конфликт с охраной ночного клуба на юге Паттайи в ранние часы 22 апреля.

Полиция была вызвана около 1 часа ночи в развлекательное заведение на South Pattaya Road после сообщений о беспорядке и пострадавшем человеке.

По прибытии сотрудники полиции обнаружили охранников, удерживавших сильно пьяного мужчину, который, как сообщается, вел себя агрессивно и громко кричал. На месте также находились две молодые тайские женщины, которые позже дали показания полиции.







Мужчина был доставлен в полицейский участок Паттайи, где продолжил вести себя неадекватно. Позже спасатели оказали ему медицинскую помощь из-за пореза над левой бровью — его лицо и одежда были в крови.

Женщины в возрасте 19 и 20 лет сообщили, что ждали входа в клуб, когда мужчина начал их преследовать и неоднократно прикасался к одной из них неприемлемым образом. Сначала они пытались игнорировать его поведение, но после повторных случаев обратились за помощью к охране.

Во время конфликта мужчина, по их словам, стал агрессивным, пытался пинать окружающих и бросить стакан в сторону женщин, после чего вступил в драку с охраной.

Женщины заявили о намерении добиваться судебного разбирательства, подчеркнув, что подобное поведение недопустимо вне зависимости от личности нарушителя.

Полиция сообщила, что изучит записи камер видеонаблюдения в заведении для установления всех обстоятельств и обеспечения справедливости для всех сторон. Мужчина остаётся под стражей до полного вытрезвления, после чего расследование будет продолжено.

















































