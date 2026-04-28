Пхукет: кокосы за 150 бат на пляже Патонг не обнаружены — власти заявляют о соблюдении ценовых правил

ПХУКЕТ, Таиланд – Власти пляжа Патонг не нашли подтверждений того, что кокосы продаются по цене 150 бат. Ранее вирусное видео в социальных сетях вызвало обеспокоенность по поводу завышенных цен и возможного ущерба туристическому имиджу Таиланда.
Скандал начался после того, как иностранный турист опубликовал видео в ТикТок, заявив, что купил кокос за 150 бат на популярном пляже. Он сравнил эту цену с примерно 25 батами в своей стране. Видео быстро распространилось и вызвало критику в интернете.
В ответ торговое управление провинции Пхукет под руководством главы департамента торговли Ворнита Апиратчиравонга совместно с администрацией Патонга направило инспекционные группы в район 24 апреля.
Цены 150 бат не обнаружены
Власти сообщили, что большинство продавцов чётко указывают цены. Обычно кокосы продаются по следующим ценам:
около 100 бат на пляже
от 50 до 80 бат в магазинах дальше от береговой линии
По данным властей, такие цены объясняются реальными затратами: закупочная стоимость кокоса составляет около 30–40 бат в зависимости от транспортировки и сезона.
Дополнительные расходы включают:
лёд и системы охлаждения
ежедневную оплату труда
потери из-за порчи товара, так как кокосы должны быть проданы в течение примерно трёх дней
Усиление контроля и система зон
Власти также отметили, что торговля на пляже Патонг регулируется выделенными зонами, которыми управляют местные общинные предприятия. Однако ранее могли появляться нелицензированные продавцы, что приводило к разным ценам.
Инспекции будут усилены, чтобы исключить нелегальную торговлю и защитить туристический имидж острова.
Новые меры для соблюдения правил
С 27 по 30 апреля торговое управление Пхукета совместно с администрацией Патонга проведёт встречи с продавцами. Им напомнят о правилах национального регулирования цен. Продавцы обязаны чётко указывать стоимость товаров, а за нарушения предусмотрены штрафы.
Защита туристического имиджа
Власти подчеркнули, что вирусное видео вызвало обеспокоенность, однако проверки показывают, что большинство предприятий работают законно и по справедливым ценам.