Продавщица в Паттайе напугана после того, как камера наблюдения зафиксировала проникновение незнакомца в её квартиру

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Двадцатидвухлетняя продавщица обратилась в полицию после того, как записи с камеры видеонаблюдения, предположительно, запечатлели неизвестного мужчину, который поднялся по пожарной лестнице и проник в её квартиру на четвёртом этаже во время её отсутствия. Женщина опасается, что могла стать целью более серьёзного преступления.

1 июня госпожа Праттхана, уроженка провинции Сонгкхла и сотрудница компании по продаже недвижимости в Паттайе, сообщила о происшествии следователям полицейского участка Нонгпры.

Инцидент произошёл в общежитии на улице Сой Мабъяйлеа 18/2 в районе Нонгпры (Сой Нён Плуб Ван) в восточной части Паттайи. По словам потерпевшей, она проживает в комнате № 46 на четвёртом этаже вместе с двумя домашними кошками. Вернувшись после короткого выхода за едой, женщина заметила необычное поведение одной из кошек. Животное пряталось возле кровати, дрожало и выглядело сильно испуганным.

Кроме того, хозяйка обнаружила, что внутренняя камера безопасности была отключена от питания и сброшена на пол. После этого она немедленно просмотрела сохранённые видеозаписи.

На записи, как сообщается, видно тайского мужчину в возрасте примерно от 20 до 30 лет, одетого в тёмную футболку и чёрные брюки. Он поднялся по задней пожарной лестнице здания и проник в квартиру через окно с тыльной стороны. В момент его появления обе кошки в панике разбежались. Затем мужчина включил свет в комнате, после чего видеозапись внезапно прервалась.

Несмотря на признаки незаконного проникновения, хозяйка квартиры не обнаружила пропажи ценных вещей. Она подчеркнула, что никогда ранее не видела мужчину, попавшего на запись, и не имеет конфликтов ни с кем.







По мнению потерпевшей, злоумышленник мог проникнуть в квартиру не с целью кражи, а намереваясь причинить вред лично ей. Женщина считает, что ей повезло отсутствовать дома во время происшествия. После инцидента она обратилась за советом к семье своего молодого человека и теперь готовится переехать из квартиры из-за опасений за собственную безопасность.

Она также призвала полицию как можно скорее установить личность подозреваемого, задержать его и привлечь к ответственности.

















































