Предупреждение на Сонгкран: женщина пострадала из-за льда во время водных игр в Удонтхани

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Празднование Сонгкран в Удонтхани превратилось в серьёзное предупреждение о безопасности после того, как женщина получила травму, когда пикап распылил воду с кубиками льда, попав ей в лоб. Инцидент произошёл в Нонг Праджак Парк.

Происшествие случилось 13 апреля около 13:00 в районе популярного «тоннеля фонтанов», где традиционно проходят массовые водные игры. По данным местной страницы Facebook «Udon Post», женщина участвовала в празднике, когда проезжающий пикап облил толпу водой.







Сообщается, что в воде находились твёрдые кубики льда, которые под давлением были выброшены вперёд и ударили женщину прямо в лоб. В результате она получила рассечение, потребовавшее наложения швов. К счастью, не были затронуты жизненно важные области, такие как глаза или виски, что позволило избежать более серьёзных последствий.

После инцидента местные СМИ и общественные страницы предупредили население не добавлять лёд или другие твёрдые предметы в ёмкости с водой для обливания. Под давлением такие предметы могут превращаться в опасные снаряды, сравнимые с мелкими камнями.

Власти также призвали родителей внимательно следить за детьми и предотвращать опасное поведение во время водных игр, подчеркнув, что праздник должен оставаться безопасным и радостным.

Тем временем аналогичные мероприятия продолжаются по всей стране, включая Паттайя, где ожидаются большие толпы на праздновании Wan Lai 18–19 апреля вдоль Beach Road и прилегающих районов. Власти усилили меры безопасности для контроля дорожного движения, управления толпами и предотвращения рискованного поведения.































