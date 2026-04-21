Потерявшийся российский мальчик благополучно воссоединился с родителями после инцидента на Сонгкране в Паттайе

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Маленький российский мальчик благополучно воссоединился со своими родителями после того, как на короткое время потерялся во время водных празднований Сонгкрана 18 апреля. Благодаря оперативным действиям местных служб инцидент завершился без каких-либо последствий.

По сообщениям, ребёнок наслаждался праздничной атмосферой, когда потерялся в толпе. Обеспокоенные очевидцы сообщили об этом муниципальным сотрудникам, которые быстро отреагировали и обеспечили безопасность ребёнка.







Сотрудники муниципальной службы правопорядка Паттайи доставили мальчика в местный полицейский участок для временного присмотра, пока велись поиски его родителей. Позже его перевели в полицейский участок города Паттайя, где продолжилась координация действий до тех пор, пока его семья не была найдена.

Власти подтвердили, что ребёнок всё время находился в безопасности и не имел признаков травм или стресса. После проверки личности он был в тот же день возвращён родителям.

Инцидент вызвал положительную реакцию у свидетелей и пользователей интернета, которые отметили оперативность действий сотрудников и слаженную работу муниципальных служб и полиции в период интенсивных празднований Сонгкрана.

Хотя ситуация вызвала кратковременное беспокойство, она завершилась спокойно и благополучно, подчеркнув важность бдительности на массовых мероприятиях.



Официальные лица напомнили родителям и опекунам о необходимости внимательно следить за детьми во время крупных фестивалей, особенно в оживлённых туристических зонах с большим скоплением людей.

Случай завершился на позитивной ноте: мальчик благополучно вернулся к своей семье, вызвав облегчение у сотрудников служб и всех, кто помогал в поисках.

















































