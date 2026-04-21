Посольство США в Таиланде требует от заявителей на визы сделать соцсети публичными

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Посольство США в Бангкоке объявило, что заявители на определённые категории временных виз теперь обязаны сделать свои аккаунты в социальных сетях общедоступными в рамках процедуры визовой проверки.

Согласно заявлению посольства США в Бангкоке от 20 апреля, правило распространяется на заявителей студенческих виз (F и M), обменных виз (J), рабочих виз, включая категории H, а также визы для невест/женихов категории K и ряд других временных виз.







Заявителям предписано изменить настройки конфиденциальности всех своих социальных сетей, чтобы консульские сотрудники могли проверять их онлайн-активность при оценке соответствия требованиям иммиграционного законодательства США.

Также заявители обязаны указывать все имена пользователей, аккаунты и онлайн-идентификаторы, использованные за последние пять лет. Власти предупредили, что отсутствие такой информации может привести к задержкам, отказу в визе или ограничению права на будущие визовые заявки.

Политика была впервые введена в 2025 году для студенческих и обменных виз, а с 30 марта 2026 года расширена на дополнительные категории временных виз.

Теперь новые правила также распространяются на визы A-3, C-3 (домашние работники), G-5, H-3 (стажёры), H-4 (члены семей), K-1, K-2, K-3 (визы для женихов/супругов), Q (культурный обмен), R (религиозные работники), а также S, T и U категории.

Посольство подчеркнуло, что закрытые профили могут привести к задержкам, поскольку консульские сотрудники не смогут завершить обязательную проверку биографических данных. Также могут учитываться открытые данные о деятельности в интернете.

Полную информацию о затронутых категориях виз можно найти на официальном визовом сайте.


















































