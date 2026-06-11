Пожарные Паттайи безопасно удалили осиное гнездо в местной школе

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Сотрудники пожарной станции города Паттайя (район Джомтьен) 6 июня провели операцию по удалению осиного гнезда в одной из местных школ, обеспечив безопасность учащихся и персонала.

Около 18:38 инспекционная группа 410 вместе с двумя пожарными выехала по сообщению об осином гнезде на территории городской школы Паттайи № 7. По прибытии сотрудники обнаружили гнездо и приступили к его безопасному удалению.

Представители властей подтвердили, что операция была завершена без происшествий. После успешного устранения гнезда территория была дополнительно проверена и признана безопасной.

Соответствующие службы регулярно реагируют на подобные обращения, чтобы предотвратить возможную опасность от укусов ос, особенно в школах и общественных учреждениях, где находятся дети.

















































