Паттайя сталкивается с палящей жарой, дымкой и риском внезапных гроз

ПАТТАЙЯ, Таиланд – В Паттайе и окрестностях ожидается преимущественно жаркая погода с дымкой в дневное время, поскольку Таиланд продолжает находиться под влиянием зоны низкого давления с высокой температурой воздуха, охватывающей северную часть страны.

Согласно последнему 24-часовому прогнозу, по всей стране сохраняется жаркая или очень жаркая погода, местами возможны грозы и порывистый ветер. Наиболее высокая температура ожидается на севере, северо-востоке и в центральных регионах, но и восточные провинции, включая Чонбури, где находится Паттайя, также будут испытывать продолжительную жару и высокую влажность.







Жителям и туристам Паттайи рекомендуется готовиться к жаркому дневному времени, когда температура может достигать середины +30 °C, а видимость временами ухудшаться из-за дымки. Сочетание слабого южного и юго-восточного ветра может вызвать лёгкую атмосферную нестабильность, позволяя формироваться отдельным дневным или вечерним грозам в близлежащих районах.

Власти также предупреждают, что внезапные порывы ветра могут сопровождать локальные грозы, хотя широкомасштабных сильных штормов в районе Паттайи на данный момент не ожидается.



Между тем, качество воздуха в северных и центральных областях Таиланда остаётся проблемным. Сообщается о накоплении пыли и дымки на умеренном и достаточно высоком уровне в нескольких регионах, включая север, северо-восток и верхние центральные равнины, из-за слабой вентиляции. Восточный Таиланд, включая Паттайю, также может испытывать периодическую дымку, особенно в дневное время.

Власти советуют населению пить достаточно воды, избегать длительного пребывания на улице в часы пикового жара и внимательно следить за изменением погодных условий, особенно во второй половине дня, когда возможны отдельные грозы.

В течение следующих 24 часов Паттайя, как ожидается, останется тёплой и влажной, без заметного снижения температуры.































