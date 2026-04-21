Паттайя пережила кратковременный дневной дождь перед возвращением изнуряющей жары

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Жители и туристы Паттайи 20 апреля около 14:00 столкнулись с кратковременным дневным дождём, который принес временное облегчение от сильной жары, однако позже в течение дня снова вернулись жаркие и влажные условия.

Дождь продолжался недолго: в разных районах города, включая пляжи и основные дороги, наблюдались кратковременные осадки. После дождя небо оставалось облачным, однако затем вновь появилось солнце, и температура снова начала расти, возвращая характерную для периода Сонгкрана изнуряющую жару.







Несмотря на кратковременные осадки, местные жители и туристы продолжили свои занятия; отдыхающие вернулись на пляжи после улучшения погоды. Такое сочетание внезапного дождя и яркого солнца характерно для нестабильного переходного периода жаркого сезона в Таиланде.

Метеорологические наблюдения показали, что над Сиамским заливом быстро сформировались локальные облачные образования, которые сместились вглубь материка, вызвав кратковременные осадки и рассеявшись к середине дня.

















































