«Паттайя Мэйл» помогает бизнесу выйти на русскоязычную туристическую аудиторию Таиланда

ПАТТАЙЯ, Таиланд – С началом высокого туристического сезона в Таиланд прибывают тысячи русскоязычных туристов, зимовщиков, долгосрочных резидентов и владельцев недвижимости. Для многих из них русский язык остаётся основным источником информации при выборе гостиниц, ресторанов, медицинских услуг, недвижимости, экскурсий и развлечений.

«Паттайя Мэйл» предлагает компаниям уникальную возможность обратиться непосредственно к этой аудитории через профессионально подготовленные публикации на русском языке.

Русскоязычные читатели предпочитают получать информацию на родном языке, поэтому рекламно-информационный материал, написанный по-русски, значительно повышает доверие и эффективность продвижения.

Независимо от того, продвигаете ли вы гостиницу, ресторан, медицинский центр, агентство недвижимости, туристическую компанию или мероприятие, публикация на русском языке позволяет представить ваш бизнес именно тем людям, которые уже находятся в Таиланде или планируют поездку.







Прямой доступ к русскоязычным клиентам

Материал будет подготовлен и опубликован полностью на русском языке, что обеспечивает максимальную понятность и привлекательность для русскоязычной аудитории Паттайи и других туристических регионов Таиланда.

Публикация распространяется через платформы Pattaya Mail и её каналы в социальных сетях, обеспечивая дополнительный охват потенциальных клиентов.

Специальное предложение — всего 5 000 батов (без НДС)

Пакет включает:

✓ Профессиональную публикацию на русском языке

✓ Размещение на PattayaMail.com

✓ Продвижение через социальные сети

✓ Одну–две фотографии

✓ Охват русскоязычных туристов, резидентов и потенциальных посетителей Таиланда



Как принять участие

Отправьте:

До 300 слов о вашем бизнесе, услуге, акции или мероприятии

Одну–две качественные фотографии

Контактную информацию

Электронная почта: [email protected] oder [email protected]

Высокий сезон уже начался

Каждый день русскоязычные посетители ищут новые места для отдыха, проживания, покупок и развлечений. Публикация на русском языке поможет вашему бизнесу привлечь внимание именно этой аудитории.

















































