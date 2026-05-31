Отсутствие стыда перед знаком «Въезд запрещён»: движение по встречной полосе остаётся проблемой на дорогах Таиланда

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Движение по встречному направлению продолжает вызывать недовольство водителей по всему Таиланду. Многие участники дорожного движения задаются вопросом, перестали ли некоторые водители вообще испытывать чувство неловкости за нарушение элементарных правил дорожного движения.

Очередной пример был зафиксирован в провинции Лампанг 31 мая. Автомобилисты опубликовали записи с видеорегистраторов, на которых видно, как автомобили и мотоциклы регулярно движутся против установленного направления на односторонней дороге, несмотря на хорошо заметные предупреждающие знаки, дорожные конусы и оранжевые барьеры, специально установленные для предотвращения подобных нарушений.

Видео было снято на выездной боковой дороге трассы Лампанг–Нгао возле пешеходного моста у нефтебазы ПТТ и въезда к крупному магазину товаров для дома по направлению к перекрёстку Джайант-Километр в районе Мыанг Лампанг.

По словам водителей, участок чётко обозначен знаками «Въезд запрещён» и «Движение по встречному направлению запрещено», однако многие продолжают игнорировать эти предупреждения. На одной из записей пикап движется прямо навстречу потоку транспорта. Затем другой пикап пересекает полосы движения, пытаясь избежать столкновения со встречными автомобилями, и лишь чудом не врезается в машину, с которой велась съёмка.

На кадрах также видно несколько мотоциклов, движущихся в неправильном направлении. Ещё один пикап в итоге был вынужден сдавать назад после того, как столкнулся с автомобилями, законно использующими данный участок дороги. На записи слышно раздражение водителя регистратора, который отмечает, что власти уже установили барьеры для предотвращения движения по встречной полосе, однако многие автомобилисты продолжают игнорировать ограничения.







Жители подчёркивают, что проблема характерна не только для Лампанга. Подобные жалобы регулярно поступают и из Паттайи, где туристы и постоянные жители часто сталкиваются с мотоциклами и автомобилями, движущимися против потока транспорта, особенно на второстепенных улицах, возле рынков и на оживлённых сервисных дорогах.

Для многих иностранных гостей движение по встречной полосе остаётся одним из самых удивительных аспектов дорожной культуры Таиланда. Несмотря на регулярные объявления о кампаниях по усилению контроля за соблюдением правил дорожного движения, критики считают, что недостаточно последовательное применение закона позволило опасным привычкам укорениться в некоторых районах страны.

Местные жители призывают дорожную полицию принять более жёсткие меры в отношении злостных нарушителей до того, как произойдёт серьёзная авария. Сообщается, что несколько автомобилистов уже направили аналогичные видеозаписи с того же участка дороги в Лампанге, называя такое поведение безрассудным, эгоистичным и представляющим постоянную угрозу общественной безопасности.

По мере того как Таиланд продолжает работу над повышением безопасности дорожного движения, многие водители считают, что проблема уже заключается не в отсутствии предупреждающих знаков или барьеров, а в растущей готовности некоторых участников движения сознательно их игнорировать.

















































