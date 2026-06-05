Непредсказуемая погода в Паттайе приносит туристам внезапные дожди и сильный ветер

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Туристам, посещающим Паттайя, рекомендуется быть готовыми к быстро меняющимся погодным условиям. В последние дни в городе наблюдается сочетание солнечной погоды, внезапных ливней и порывистого ветра.

Подобная погодная картина характерна для прибрежных районов Таиланда в переходные сезоны. Ясное небо может всего за несколько минут смениться интенсивным, но кратковременным дождём, что нередко застает отдыхающих врасплох, особенно на пляжах, в развлекательных районах и на открытых туристических объектах.

Местные наблюдатели также отмечают, что скорость ветра на побережье может резко усиливаться без предупреждения, особенно во второй половине дня и вечером. Это может повлиять на морские прогулки, отдых на пляже и работу открытых ресторанных площадок, где зонты и лёгкие конструкции наиболее уязвимы перед сильными порывами.







Представители туристической отрасли советуют гостям города иметь при себе лёгкий дождевик или зонт и следить за краткосрочными прогнозами погоды, особенно при планировании прогулок вдоль набережной Паттайи и популярных пешеходных улиц.

Несмотря на временные погодные изменения, Паттайя остаётся востребованным круглогодичным курортом. Многие туристы продолжают наслаждаться пляжным отдыхом, развлечениями и городской атмосферой даже во время кратковременных дождей.

















































