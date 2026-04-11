Мэр Паттайи представляет долгосрочную экономическую трансформацию города в рамках Восточного экономического коридора

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Паттайя готовится к масштабной экономической трансформации: от города, зависящего от туризма, к региональному экономическому и стратегическому центру в рамках Восточного экономического коридора («Исторн Экономик Корридор», ВЭК).

Мэр Поромет Нгампичет представил эту концепцию на годовом собрании и семинаре Ассоциации недвижимости провинции Чонбури 2026. Мероприятие прошло под девизом «Адапт, Мув Форвард, Дон’t Уэйт» («Адапт, Мув Форвард, Дон’t Уэйт»), отражая экономические изменения в регионе, связанные с ВЭК.

Конференция, состоявшаяся 9 апреля в отеле Дусит в Паттайе, была официально открыта губернатором провинции Чонбури Нарисом Нирамаивонгом и объединила представителей рынка недвижимости и бизнес-сектора.

Особое внимание было уделено росту экономики в восточной части Таиланда, в частности быстрому развитию промышленных зон, что непосредственно влияет на рынок недвижимости в провинции Чонбури.

Мэр подчеркнул, что Паттайя должна перейти от туристического города к диверсифицированному экономическому центру, связанному с инвестициями, логистикой и высокотехнологичными отраслями.

Благодаря стратегическому расположению, включая доступ к глубоководному порту Лаем Чабанг и аэропорту Утапао, а также развитию инфраструктуры, Паттайя станет «экономическими воротами» восточного региона.

Он также подчеркнул необходимость превратить Паттайю из «туристического города» в «живой экономический город», где городская инфраструктура, экономика и управление работают в едином механизме.







Приоритетами развития являются высококачественные сервисные отрасли, включая здравоохранение, качественный туризм, МАЙС (митингс, инсентивс, конференсис, экспибишнс) и цифровую экономику, а также привлечение инвестиций.

Также был сделан акцент на переход туризма от модели массового потока к высококачественному и устойчивому развитию.



Улучшение качества жизни населения включает развитие здравоохранения, образования, общественной безопасности, транспорта и экологического управления. Цифровые технологии рассматриваются как ключевой инструмент эффективности города.

Одновременно был признан ряд вызовов: баланс между туризмом и качеством жизни, неравномерное экономическое развитие и ограничения в управлении.

Мэр подвёл итог, что будущее Паттайи должно обеспечить баланс между ростом, справедливостью и качеством жизни, чтобы город стал не только мировым туристическим центром, но и местом длительного проживания.































