Reyd na plyazhe Pattayya: 16 inostrannykh zhenshchin arestovany, lisheny viz i podlezhat deportatsii

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Turistskaya politsiya Pattayya provela masshtabnuyu operatsiyu po borbe s prostitutsiey v osnovnykh turisticheskikh zonakh. V khode reydov byli zaderzhany 16 inostrannykh zhenshchin na plyazhe Pattayya i v prilegayushchikh razvlekatel’nykh rayonakh.
Sotrudniki turistskoy politsii Pattayya provedili operatsiyu v ramkakh usilennykh mer po podderzhaniyu poryadka i bezopasnosti v turisticheskikh rayonakh.
Po dannym vlastей, zaderzhannye byli obnaruzheny pri osushchestvlenii deystviy, rassmatrivaemykh kak publichnoye predlozhenie uslug, vklyuchaya obrashchenie k prokhozhim, ubezhdeniye i reklamu prostitutsionnykh uslug. Eto yavlyayetsya narusheniyem Zakona o preduprezhdenii i borbe s prostitutsiyey B.E. 2539 (1996).
Sredi zaderzhannykh byli grazhdanki Uzbekistana, Kyrgyzstana i Ugandy, a takzhe drugikh stran.
Iz 16 zaderzhannykh 12 byli oshtrafovany na 1000 baht kazhdaya, ikh vizy byli otmeneny, i oni byli napravleny v protseduru deportatsii. Odna zaderzhannaya byla dopolnitel’no obvinena posle togo, kak bylo ustanovleno prevyshenie vizovogo sroka; yeye peredali v politsiyu goroda Pattayya dlya dal’neyshego rassledovaniya.
Ostальные tri zaderzhannye v nastoyashchee vremya prokhodyat protseduru annulirovaniya viz i ozhidayut deportatsii v strany proiskhozhdeniya.
Politsiya zayavila, chto operatsiya yavlyayetsya chastyu postoyannykh usiliy po povysheniyu bezopasnosti i sokhraneniyu imidzha Pattayya kak reguliruyemogo turisticheskogo napravleniya.