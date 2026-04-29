Ко Лан проводит массовую стерилизацию 400 бездомных собак на фоне опасений перенаселения

Паттайя, Таиланд – Власти Паттайя усилили меры по контролю популяции бездомных собак на острове Ко Лан, запустив масштабную кампанию стерилизации и вакцинации, направленную на повышение общественной безопасности и защиту животных.

Заместитель мэра Манот Нонгяй вместе с городскими чиновниками посетил храм Ват Май Самран, чтобы проконтролировать ход программы, реализуемой совместно с организацией Soi Dog Foundation и местными партнёрами.





Десятидневная операция проходит с 27 апреля по 8 мая и предполагает стерилизацию и вакцинацию не менее 400 собак. Ежедневно планируется обрабатывать около 40 животных. Помимо стерилизации, собаки получают вакцины против шести заболеваний, обработку от паразитов и маркировку для предотвращения повторного отлова.

Власти применяют метод «стерилизовать и вернуть», при котором животные возвращаются в привычную среду обитания, а численность популяции постепенно сокращается за счёт прекращения размножения. Это долгосрочная гуманная стратегия контроля численности.

На Ко Лан проживает большое количество бездомных собак, которые встречаются в жилых районах, на пляжах, туристических объектах и в холмистой местности. Периодически возникают опасения по поводу безопасности, особенно когда животные выходят на дороги или вызывают беспокойство у туристов.

Реализация программы осложняется рельефом острова, где многие районы труднодоступны. Власти рассчитывают на помощь местных жителей и бизнеса для поиска и безопасного отлова животных, особенно молодых собак, которые могли быть пропущены ранее.





Представители туристического сектора поддерживают инициативу, отмечая, что неконтролируемая популяция собак может негативно влиять на имидж острова и доверие туристов. Программа рассматривается как шаг к созданию более безопасной и сбалансированной среды.

Власти призывают население сообщать о нестерилизованных собаках и участвовать в проекте, подчёркивая, что долгосрочный результат возможен только при совместных усилиях.

















































