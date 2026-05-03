Король и королева Таиланда приняли участие в банкете и военном параде в честь 80-летия шведского монарха

Король Маха Вачиралонгкорн и королева Сутхида принимают участие в параде королевской гвардии в Стокгольме в честь 80-летия короля Карла XVI Густава.

СТОКГОЛЬМ, Швеция – Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн и королева Сутхида приняли участие 30 апреля в официальных мероприятиях, посвященных 80-летию короля Швеции Карла XVI Густава, включая государственный банкет и торжественный военный парад.

Вечером королевская чета Таиланда прибыла в Королевский дворец из Grand Hôtel Stockholm в составе королевского кортежа, чтобы присутствовать на государственном банкете, организованном в честь шведского монарха. Король Карл XVI Густав выступил хозяином вечера, приняв высокопоставленных гостей, включая представителей королевских семей и международных делегаций. Событие привлекло внимание мировой общественности и средств массовой информации.


Для торжественного вечера король Маха Вачиралонгкорн выбрал фрак White Tie – высший уровень официального дресс-кода, а королева Сутхида появилась в элегантном вечернем платье в пол, дополнив образ королевской тиарой и лентой ордена Чакри, символизирующей честь и престиж.

Ранее в тот же день их величества приняли участие в церемониальном военном параде у Королевского дворца. После благодарственного богослужения и выступления королевского хора в дворцовой часовне они вместе с членами шведской королевской семьи и зарубежными монархами наблюдали за почетным караулом.

Мероприятия стали частью масштабных празднований в Швеции в честь юбилея одного из самых долго правящих монархов страны.

Король Карл XVI Густав проводит в Стокгольме масштабное празднование своего 80-летия, принимая представителей королевских семей и высокопоставленных гостей со всего мира на фоне повышенного внимания мировых СМИ.

 

Король Маха Вачиралонгкорн и королева Сутхида присутствуют на государственном банкете в Королевском дворце в Стокгольме по случаю 80-летия короля Карла XVI Густава.
























