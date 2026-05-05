Иностранный турист устроил дебош в Паттайе из-за отказа платить — задержан после попытки побега

ПАТТАЙЯ, Таиланд — Ночной инцидент на Beach Road в Паттайе завершился задержанием иностранного мужчины в состоянии сильного алкогольного опьянения после того, как он, по сообщениям, отказался оплатить услуги и проявил агрессию по отношению к сотрудникам властей.

Инцидент произошёл около 1:30 ночи 4 мая перед рестораном Mae Sri Ruen на Pattaya Beach Road. Тайская женщина обратилась за помощью, заявив, что мужчина отказался произвести оплату.

На место прибыли сотрудники специального подразделения Паттайи, муниципальные служащие и полиция города.

Они обнаружили мужчину, предположительно гражданина Марокко, в возрасте около 30–35 лет. Он находился в сильном состоянии опьянения, вёл себя агрессивно, выкрикивал оскорбления в адрес сотрудников и отказывался сотрудничать. Документы, удостоверяющие личность, он предъявить не смог.

Когда сотрудники попытались сопроводить его в полицейский участок, мужчина, как сообщается, попытался скрыться пешком в сторону Soi 12 на Beach Road. После короткой погони он был задержан.





По данным полиции, подозреваемый продолжал вести себя агрессивно и выглядел готовым напасть на сотрудников, после чего был обезврежен, закован в наручники и доставлен под стражу для стабилизации ситуации.

Власти сообщили, что в отношении него начаты юридические процедуры. Он остаётся под стражей по обвинениям в нарушении общественного порядка и отказе сотрудничать.

















































