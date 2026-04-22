Иностранная собственность на недвижимость в 2026 году: «номинальные» схемы и новая эра строгого контроля

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Как международный юрист, работающий в Паттайе уже много лет, я наблюдал различные этапы развития рынка недвижимости Таиланда. Однако 2026 год становится историческим переломным моментом: «правовая добросовестность» больше не является рекомендацией, а становится обязательным условием выживания бизнеса. Эпоха номинальных структур («номиналов») явно подходит к концу, поскольку государство переходит от предупреждений к масштабному и системному контролю, который меняет рынок для инвесторов и юристов.







Концентрация контроля: Паттайя под пристальным вниманием

В последние месяцы ситуация в Паттайе заметно изменилась. Вместо обычных проверок теперь действует скоординированная работа Департамента развития бизнеса (DBD), Департамента специальных расследований (DSI) и Центрального следственного бюро (CIB), которые совместно усилили контроль над корпоративными структурами.

Первые результаты межведомственной работы оказались тревожными. Выявлена практика так называемых «супер-номиналов» — лиц, которые формально числятся мажоритарными акционерами более чем в 100 компаниях. При совокупном объёме инвестиций свыше 300 миллионов бат такие структуры рассматриваются как фиктивные схемы, созданные для обхода ограничений на иностранное владение в сфере недвижимости и туризма.



Операция «Молниеносный удар»: реальные последствия

Ключевым моментом стала операция «Lightning Strike», проведённая с 18 по 20 марта 2026 года. В её рамках были проверены юридические и бухгалтерские компании в Паттайе, что привело к немедленным последствиям.

В одном из случаев гражданин Таиланда был выявлен как номинальный владелец более 100 компаний — прямое нарушение Закона об иностранном бизнесе. В результате ряд фирм лишился лицензий. В настоящее время 146 компаний в провинции Чонбури находятся под расследованием и проходят глубокий финансовый аудит для установления реальных источников капитала.

Конец «штамповой» профессиональной практики

Особое внимание уделяется посредникам — юристам и бухгалтерам, которые обслуживают подобные схемы. Департамент развития бизнеса заявил, что профессионализм теперь определяется не скоростью регистрации компаний, а строгим соблюдением закона.

Проводятся внезапные проверки юридических офисов для подтверждения того, что заверение документов происходит в присутствии клиентов. Нарушения теперь ведут не только к штрафам, но и к уголовной ответственности, а также к лишению лицензии через Совет адвокатов Таиланда.







Новая реальность: безопасные и рискованные модели

В текущих условиях критически важно различать законные и рискованные структуры. Высокорисковые схемы обычно имеют признаки номинальных акционеров без финансовой состоятельности или компаний, владеющих землёй без реальной деятельности и доходов.

В противоположность этому — прозрачные структуры с реальной операционной деятельностью, корректной налоговой отчётностью и подтверждённой финансовой состоятельностью тайских акционеров. Строгие процедуры KYC и прозрачная документация становятся ключевыми механизмами защиты.

Вывод

Паттайя остаётся важным инвестиционным центром с высоким потенциалом. Однако правила игры кардинально изменились. Старые обходные схемы превращаются в серьёзные юридические риски.

Инвесторам рекомендуется провести аудит своих структур и тщательно проверить происхождение средств. Полное соблюдение законодательства становится не просто формальностью, а единственным устойчивым способом защиты активов в Таиланде.

















































