«Здесь принимают тайские баты» — новая кампания с наклейками вызывает недоумение у иностранных туристов

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Новая инициатива, призывающая рестораны и предприятия размещать наклейки с надписью «Здесь принимают тайские баты», вызвала волну удивления, насмешек и критики среди иностранных туристов. Многие задают один и тот же вопрос: разве это не очевидно?

Кампания, по всей видимости, появилась после сообщений о спорах, связанных с расчётами в иностранной валюте. Однако для многих туристов и постоянно проживающих иностранцев такая мера выглядит как решение проблемы, которая практически не существует.

«Мы в Таиланде. Конечно, здесь принимают тайские баты», — отметил один из туристов. «Это всё равно что разместить в Великобритании табличку “Здесь принимают фунты стерлингов” или в Японии — “Здесь принимают иены”.»

В социальных сетях реакция пользователей варьировалась от недоумения до откровенного сарказма. Некоторые шутили, что следующим шагом станут вывески с надписями «Здесь говорят по-тайски» или «Мы живём по тайскому времени».

Критики считают, что подобная инициатива лишь укрепляет представление о том, что тайская бюрократия иногда уделяет больше внимания символическим жестам, чем практическим решениям. Вместо устранения таких проблем, как сложные системы оплаты, жалобы на двойные стандарты ценообразования или языковые барьеры, власти напоминают людям о том, что в Таиланде используется национальная валюта страны.

Для некоторых иностранных гостей, особенно приезжающих впервые, наклейки могут даже стать источником дополнительной путаницы. Одни могут предположить, что раньше предприятия обычно принимали иностранную валюту, другие — задуматься, почему вообще возникла необходимость в подобном напоминании.







Реакция отражает более широкие настроения, которые в последние годы всё чаще проявляются среди части туристов. На фоне растущей конкуренции со стороны соседних стран путешественники всё внимательнее оценивают общий уровень удобства и качества отдыха. Даже небольшие решения, кажущиеся оторванными от повседневной реальности, могут превращаться в символ более серьёзного недовольства.

Несмотря на это, многие туристы продолжают высоко оценивать гостеприимство Таиланда, его кухню, пляжи и культурное наследие. Однако критики полагают, что стране следует сосредоточиться на развитии инфраструктуры, упрощении административных процедур и повышении удобства для гостей, а не на кампаниях, напоминающих об очевидных вещах.



Как пошутил один пользователь в интернете: «Хорошо знать. А то я уже переживал, что за свой пад-тай придётся платить исландскими кронами».

Станут ли такие наклейки привычным элементом городской среды Бангкока, покажет время. Но уже сейчас очевидно одно — кампания сумела привлечь внимание общественности, хотя, возможно, совсем не так, как рассчитывали её организаторы.

















































