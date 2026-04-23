Депутаты требуют реформы закона о развлекательных заведениях, указывая на нелегальную ночную жизнь и коррупцию в Паттайе и на Пхукете

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Депутаты партии People’s Party призвали правительство ускорить реформу закона о развлекательных заведениях, заявив, что большинство ночных заведений в стране работают без лицензий и вынуждены платить взятки различным государственным органам.

Выступая в парламенте 22 апреля, Пхантхил Нуамджерм, Парамеш Витаяраксан и Джорают Джатурапорнпрасерт сообщили, что поправки к закону уже были внесены в предыдущем созыве парламента, однако процесс был прерван его роспуском.







Пхантхил отметил, что действующее законодательство устарело и не отражает реалий современной индустрии ночной жизни. Многие положения, касающиеся, например, танцевальных залов и чайных домов, больше не актуальны, тогда как современные форматы — такие как кафе с продажей алкоголя и поздним закрытием — находятся в «серой зоне».

По его словам, от 80 до 90 процентов заведений работают нелегально из-за сложности получения лицензий. Владельцам приходится обращаться в несколько ведомств, что создает путаницу и делает бизнес уязвимым для коррупции и неофициальных платежей.

Одной из ключевых проблем он назвал зонирование. Во многих районах Бангкока отсутствуют четко определенные зоны для ночной жизни, что приводит к хаотичному развитию отрасли. Он предложил передать больше полномочий местным органам власти для установления зон, выдачи лицензий и сбора сборов.

Депутаты также выступили за создание системы «единого окна» для оформления лицензий, чтобы упростить процесс, снизить нагрузку на предпринимателей и увеличить налоговые поступления за счет вывода бизнеса из тени.

Парамеш подчеркнул, что такие районы, как Khao San Road и Силом, приносят значительный доход экономике, однако необходимо учитывать влияние на местных жителей, особенно в части шумового загрязнения.

Он добавил, что многие заведения регистрируются как рестораны с продажей алкоголя, хотя фактически работают как бары или пабы, используя лазейки в законодательстве. Новая редакция закона должна установить более четкие определения и усилить контроль за временем работы и уровнем шума.







Джорают заявил, что депутаты посетили ключевые туристические направления, включая Паттайю и Пхукет, где обнаружили, что многие нелицензированные заведения, по сообщениям, вынуждены ежемесячно платить взятки до десяти различным ведомствам.

В качестве примера он привел Khao San Road, где насчитывается около 100 заведений, но лишь шесть имеют официальные лицензии.

«Лицензированные заведения закрываются вовремя, тогда как нелегальные работают до 3–4 утра или даже до рассвета», — сказал он. «Если не защищать тех, кто соблюдает закон, они не смогут выжить».

















































