Граждан Индии арестовали в Паттайе при рейде на виллу по делу о предполагаемом онлайн-инвестиционном мошенничестве

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Полиция 20 апреля провела рейд в роскошной вилле с бассейном в Паттайе и арестовала 20 граждан Индии, подозреваемых в незаконной работе онлайн-администраторами в схеме инвестиционного и биржевого мошенничества, направленного на жителей Индии.

Операция была проведена под руководством Напаспонга Кхоситсуриамани и Прабды Суксантри при участии иммиграционной и туристической полиции после того, как поступила информация о том, что более 30 граждан Индии проживают вместе в доме в районе Чайяпхрьюк 2 в Нонгпру.







Сотрудники полиции окружили двухэтажную виллу и обнаружили более 20 индийских мужчин за ноутбуками, перед которыми находилось множество мобильных телефонов. По данным полиции, дом был переоборудован в скрытый офис: окна и двери были занавешены, чтобы скрыть деятельность внутри.

Следователи считают, что подозреваемые общались онлайн с гражданами Индии и убеждали их инвестировать в бизнес, золото, криптовалюту и фондовые схемы. Группа, по данным полиции, работала посменно и была разделена на отделы: колл-центр, маркетинг, финансы и администрация.

Было изъято 18 ноутбуков, 30 мобильных телефонов и документы с информацией о зарплатах сотрудников. По данным следствия, некоторые сотрудники маркетинга зарабатывали до 100 000 индийских рупий в месяц (около 34 000 бат).

Все 20 задержанных были доставлены в иммиграционное управление Чонбури (Джомтьен). Они признались, что прибыли в Таиланд в период Сонгкрана и находятся в стране с марта. Также они якобы признали участие в работе инвестиционных онлайн-платформ для индийских клиентов за комиссионные выплаты.

Кроме того, в доме были обнаружены ещё 10 граждан Индии, мужчин и женщин, которым предъявлены обвинения в нарушении правил регистрации места проживания в иммиграционной службе.







20 задержанным первоначально предъявлено обвинение в незаконной трудовой деятельности в Таиланде. Расследование продолжается для определения возможных дополнительных обвинений, включая мошенничество и незаконную финансовую деятельность.

В последние месяцы в Паттайе фиксируется рост случаев, когда иностранные группы арендуют виллы для организации онлайн-мошенничества, игровых сайтов и колл-центров, ориентированных на зарубежные страны.

















































