Глава полиции Таиланда распорядился провести полное расследование после смертельной стрельбы в Паттайе

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Национальный начальник полиции распорядился провести полное расследование, а также применить строгие дисциплинарные и уголовные меры в отношении полицейского из Паттайи, причастного к смертельному инциденту со стрельбой.

Пресс-секретарь Королевской полиции Таиланда, генерал-лейтенант полиции Трайронг Фивпан, сообщил, что начальник национальной полиции генерал полиции Киттхарат Пханпхет и генеральный инспектор полиции генерал Иттипол Ачарияпрадит внимательно следят за делом, после того как стало известно, что подозреваемый является сотрудником полицейского участка города Паттайя.







По словам начальника полиции Паттайи полковника Анека Сратхонгью, патрульные были вызваны на место около 1:20 ночи после сообщения о конфликте с применением оружия за одним из заведений в Паттайе.

В ходе расследования установлено, что подозреваемый, потерпевший и ещё один мужчина ранее сидели вместе, когда между ними возник конфликт. По данным полиции, офицер сначала попытался выстрелить в другого мужчину за столом, но промахнулся. После этого потерпевший попытался выхватить оружие у полицейского, однако был ранен и позже скончался в больнице.



Подозреваемый был задержан на месте происшествия.

Генерал-лейтенант Трайронг подчеркнул, что полиции Паттайи поручено без промедления провести как уголовное, так и дисциплинарное разбирательство. Также будет проведена проверка системы надзора и дисциплины внутри полицейских структур.

















































