Бронирования на Сонгкран в Паттайе падают до 20–30% из-за роста цен на топливо

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Резкий рост цен на дизельное топливо на 6 бат за литр начинает серьёзно давить на туристический сектор Паттайи, проявляясь уже накануне ключевого периода праздника Сонгкран.

Танет Супорнсахасрунси, президент Федерации туризма провинции Чонбури, отметил, что хотя мартовские бронирования сначала поддерживались за счёт ранних резервов – что ограничивало влияние до 10–15% – внезапный рост цен на топливо уже пошатнул доверие туристов, особенно планировавших дальние поездки.







Повышение энергетических расходов вызывает эффект домино в туристической экономике, увеличивая стоимость транспорта, питания и других сервисов. Операторы сталкиваются с нарастающим финансовым давлением и вынуждены искать способы компенсировать рост издержек.

Особую тревогу вызывает прогноз на предстоящие праздники Сонгкран и Ван Лай (17–19 апреля), традиционно пиковый сезон для Паттайи. Текущий уровень бронирований в отелях составляет всего 20–30%, значительно ниже обычных 70–80% в это время года.



Лидеры отрасли отмечают, что туристы становятся всё более осторожными: растущие цены на топливо, транспорт и общие расходы на поездки влияют на их решения. Многие откладывают поездки или пересматривают планы на фоне неопределённости с ценами на энергию.

Танет призвал правительство принять чёткие и эффективные меры по контролю цен на топливо, а также стабилизировать стоимость потребительских товаров. Он подчеркнул, что восстановление доверия как у местных, так и у иностранных туристов будет ключевым для поддержания туризма Паттайи в высокий сезон.

































