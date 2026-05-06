Бат под давлением: валютные рынки реагируют на глобальную напряжённость

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Ожидается, что на этой неделе тайский бат будет торговаться в более широком диапазоне на фоне усиления глобальной неопределённости. Основными факторами остаются рост напряжённости на Ближнем Востоке и укрепление доллара США, согласно данным Krungthai Global Markets.

Аналитическое подразделение банка прогнозирует движение курса в пределах 32,30–33,10 бата за доллар США, при краткосрочном диапазоне 32,65–32,90. Валюта открылась на уровне 32,73, ослабев по сравнению с закрытием прошлой недели на отметке 32,60.

Эксперты отмечают волатильную боковую динамику с тенденцией к росту, обусловленную усилением геополитических рисков в регионе Ближнего Востока. В частности, речь идёт о затянувшихся переговорах о прекращении огня между США и Ираном, а также о растущих опасениях по поводу безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Цены на нефть резко выросли: нефть марки Brent временно достигала около 115 долларов за баррель, что усилило инфляционные ожидания и поддержало доллар США.

Несмотря на временную поддержку со стороны укрепления японской иены, бат остаётся под давлением. Сильные макроэкономические данные США и более высокие, чем ожидалось, корпоративные прибыли продолжают поддерживать доллар.

Дополнительное давление оказывает отток капитала в виде дивидендных выплат, который на этой неделе оценивается в 40–50 миллиардов батов.





По данным Krungthai Global Markets, курс бата может оставаться крайне волатильным в обе стороны в зависимости от развития ситуации на Ближнем Востоке и публикации ключевых экономических данных США, включая показатели рынка труда и отчёты компаний.

С технической точки зрения сопротивление находится в диапазоне 32,75–32,85, при психологическом уровне 33,00. Уверенное пробитие этого уровня может открыть путь к 34,00. Уровни поддержки расположены на отметках 32,50, 32,20–32,30 и 32,00.

Аналитики рекомендуют инвесторам готовиться к двусторонней волатильности и использовать стратегии управления рисками, включая инструменты хеджирования, такие как опционы.

















































