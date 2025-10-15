Verirrter italienischer Tourist mit nur einem Hotelschlüssel erlebt thailändische Hilfsbereitschaft in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Eine ungewöhnliche Rettungsaktion spielte sich diese Woche in Pattaya ab, als ein italienischer Tourist, Herr Marco De Vivo, völlig mittellos aufgefunden wurde – ohne Ausweis, Geld oder Gepäck, ausgestattet lediglich mit einem Hotelschlüssel. Laut Behörden wurde er zuletzt auf der Polizeiwache Pattaya gesehen, wo internationale Verbindungsbeamte ihm zu Hilfe kamen.

Nach Polizeiangaben und Zeugenaussagen hatte Herr De Vivo zwei Tage zuvor in einer Bar getrunken und dabei sowohl seinen Reisepass als auch seine persönlichen Gegenstände verloren. Mit nur einem Schlüssel in der Hand konnte er sich nicht mehr an den Namen oder den Standort seines Hotels erinnern. „Ich hatte nur den Schlüssel“, sagte der Tourist Berichten zufolge den Beamten.



In sozialen Netzwerken löste der Vorfall großes Mitgefühl aus. Zahlreiche Einwohner Pattayas boten Unterstützung an und gaben hilfreiche Hinweise. Einige schlugen vor, die Thailand Digital Arrival Card (TDAC) oder das TM30-System, das Aufenthaltsorte ausländischer Gäste registriert, zu überprüfen. Andere empfahlen, markante Gebäude in der Nähe seines Aufenthalts zu rekonstruieren oder Hotelpersonal anhand des Schlüssels zu befragen.

Ein Anwohner berichtete: „Er sagte, er habe im Sunview an der Bua Khao Alley übernachtet. Die Polizei kann das leicht prüfen – jedes Hotel muss ausländische Gäste über das TM30-System melden.“ Ein weiterer Kommentar riet: „Es ist immer hilfreich, eine Hotel-Visitenkarte oder einen QR-Code am Schlüsselanhänger zu haben, um den Weg zurückzufinden.“







Viele Nutzer äußerten Bewunderung für die Hilfsbereitschaft der Einheimischen. „Der arme Mann, in einem fremden Land ganz ohne etwas“, schrieb jemand. „Zum Glück hatte er wenigstens den Schlüssel. Die Thais werden ihm bestimmt helfen, sein Zimmer zu finden.“ Ein anderer fügte hinzu: „Wenn das Hotelpersonal ihn erkennt, sollte es sofort die Polizei kontaktieren.“

Behörden betonten, dass Hotels und Gästehäuser verpflichtet sind, Aufenthalte ausländischer Besucher innerhalb von 24 Stunden der Einwanderungsbehörde zu melden – eine Regelung, die in Fällen wie diesem die Suche erheblich erleichtert. Dank des Zusammenspiels von Polizei, lokalen Unternehmen und hilfsbereiten Bürgern wurde der Fall zu einem Beispiel für Pattayas ausgeprägte Kultur der Fürsorglichkeit.





Trotz der ungewöhnlichen Umstände wirft der Vorfall ein positives Licht auf den Tourismus der Stadt. Viele Einwohner zeigten sich stolz auf die thailändische Großzügigkeit und erinnerten Touristen daran, stets wichtige Informationen wie Hotelkarte, Zimmernummer oder Notfallkontakte bei sich zu tragen.

Nach jüngsten Angaben wird Herr De Vivo derzeit von internationalen Verbindungsoffizieren betreut und soll bald sicher in seine Unterkunft zurückgebracht werden. Sein Erlebnis steht sinnbildlich für Pattayas Gastfreundschaft und das Engagement der Stadt, Besuchern in Not mit Herz und Hilfsbereitschaft beizustehen.



































