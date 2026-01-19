Thailand weist Gerüchte über angebliche Zwei-Einreisen-Regel bei visumfreier Einreise zurück

BANGKOK, Thailand – Das thailändische Anti-Fake-News-Center hat vor Falschinformationen gewarnt, wonach ausländische Staatsangehörige künftig nur noch zweimal pro Jahr visumfrei nach Thailand einreisen dürften. Die Behörde erklärte, diese Behauptungen hätten zu Missverständnissen und Verunsicherung in der Öffentlichkeit geführt.

Wetang Phuangsup, Sprecher des Ministeriums für digitale Wirtschaft und Gesellschaft, wies die Gerüchte nach Rücksprache mit der Einwanderungsbehörde entschieden zurück. Er stellte klar, dass es keinerlei offizielle Ankündigung oder Gesetzesänderung gebe, die eine Begrenzung der visumfreien Einreise auf zwei Einreisen pro Jahr vorsehe. Auch seien keine rechtlichen Leitlinien oder Vorschriften zu einer solchen Einschränkung erlassen worden.







Nach Angaben der Einwanderungsbehörde gelten weiterhin die bestehenden Regelungen. Dazu gehört insbesondere eine verstärkte Überprüfung von Ausländerinnen und Ausländern, die häufig ein- und ausreisen und dabei ein Muster zeigen, das auf sogenannte „Visa-Runs“ hindeuten könnte. Eine pauschale zahlenmäßige Begrenzung der visumfreien Einreise existiert jedoch nicht.

Das Ministerium für digitale Wirtschaft und Gesellschaft rief die Öffentlichkeit dazu auf, Informationen ausschließlich aus offiziellen Quellen zu beziehen, Fakten und Internetlinks sorgfältig zu überprüfen und Inhalte verantwortungsbewusst weiterzugeben, um die Verbreitung von Falschmeldungen zu verhindern. (NNT)



































