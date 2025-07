Thai Garden Buffet: Sicher das beste Preis-Leistungs-Verhältnis der Stadt

By Pattaya Blatt

PATTAYA, Thailand – Für nur 599 Baht – Kinder zahlen die Hälfte – bietet das Samstagsbuffet des Thai Garden Resort ein außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis, das seinesgleichen sucht. Im Erdgeschoss des Oasis Restaurants und im angrenzenden Poolbereich präsentiert sich ein abwechslungsreiches Buffet mit internationalen Klassikern und würzigen Thai-Spezialitäten, die je nach Woche unter einem wechselnden Motto wie Deutsch, Italienisch, Seafood oder BBQ stehen.







Zu den Highlights gehören herzhafte Spezialitäten wie knusprig gebratener Schweinebraten, original deutsche Würstchen, frisch zubereitete italienische Pasta oder saftige Steaks vom Grill – stets passend zum gewählten Wochenmotto. Abgerundet wird das Angebot durch frische tropische Salate, dampfende Suppen und eine reiche Auswahl an warmen Gerichten, die auch traditionelle Thai-Küche umfassen. Ein verlockendes Dessertbuffet und verschiedene Eissorten sorgen schließlich für leuchtende Augen bei den kleinen Gästen.

Das Thai Garden Resort, direkt gegenüber dem Terminal 21 im Norden Pattayas gelegen, begrüßt bereits seit 1984 Gäste aus aller Welt. Über die Jahre hat sich das Hotel dank penibel gepflegter Zimmer, herzlicher Gastfreundschaft und erstklassigem Service einen exzellenten Ruf erarbeitet. In diesem Jahr wurde es mit dem Traveller Review Award von Booking.com ausgezeichnet – ein Preis, der auf einer Zustimmungsrate von über 80 Prozent der Gästebewertungen basiert und sowohl in Thailand als auch international hoch angesehen ist.



Das Resort richtet sich an ein breit gefächertes, internationales Publikum, darunter auch viele thailändische Urlauber, und hat einen wichtigen Beitrag zur Diversifizierung des touristischen Angebots Pattayas geleistet. So ist das Thai Garden Resort auch ein aktiver Partner im Bereich MICE (Meetings, Incentives, Conferences und Exhibitions), der seit 2012 von der thailändischen Regierung gefördert wird. Ebenso profitiert das Hotel von Mikro-Tourismus, also Kurzaufenthalten von ein bis zwei Nächten für Besucher aus Bangkok – ein wachsender Markt, dem das Resort dank konstant hoher Qualität und hervorragender Lage gerecht wird.