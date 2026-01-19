Sanfter Sonntag in Pattaya bringt kühle Brisen statt Hitze

PATTAYA, Thailand – Das thailändische Meteorologische Amt meldet für Pattaya und die östliche Region überwiegend milde Wetterbedingungen. Kühlere Morgenstunden und vereinzelt leichte Regenfälle prägen das Bild.

Ein nachlassendes Hochdruckgebiet beeinflusst weiterhin den oberen Teil Thailands und sorgt in vielen Regionen für kühlere Luft sowie morgendlichen Dunst. In Pattaya und entlang der Eastern Seaboard bringen südöstliche Winde feuchte Luftmassen aus dem Golf von Thailand, was insbesondere tagsüber zu vereinzelten leichten Schauern führen kann.







Bewohner und Besucher werden gebeten, in den frühen Morgenstunden aufgrund eingeschränkter Sichtverhältnisse durch Dunst besonders vorsichtig zu sein und die Wetterentwicklung aufmerksam zu verfolgen. Trotz insgesamt angenehmer Temperaturen können plötzliche Wetterwechsel die Gesundheit beeinträchtigen, vor allem bei Kindern und älteren Menschen.

Die Seebedingungen im Golf von Thailand bleiben weitgehend ruhig, mit Wellenhöhen von etwa einem Meter. Betreiber kleiner Boote sowie Freizeitskipper werden dennoch angehalten, Vorsicht walten zu lassen.

Die Luftqualität in Pattaya und den östlichen Provinzen liegt derzeit im moderaten Bereich. Aufgrund schwacher Windzirkulation nimmt die Ansammlung von Staub und Dunst zu. Die Behörden empfehlen, längere Aufenthalte im Freien während Phasen geringer Luftzirkulation zu vermeiden.



































