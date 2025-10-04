Rayong erneut in Panik bei Großbrand in Öl- und Agrargeräteshop

PATTAYA, Thailand – Erneut herrschte Panik in Rayong, als am Freitagmorgen (3. Oktober) ein verheerendes Feuer in einem Geschäft für Motoröl und landwirtschaftliche Geräte an der Sukhumvit Road, Nakhon Rayong 29, ausbrach. Über zehn Feuerwehrfahrzeuge wurden mobilisiert, während dichte schwarze Rauchwolken weithin sichtbar in den Himmel stiegen.

Um 7:45 Uhr erhielt Pol. Capt. Thongdao Khotlakkham, stellvertretender Ermittlungsleiter der Polizeistation Rayong, den Alarmruf und koordinierte die Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr. Das Feuer brach in einem Lagerhaus aus, in dem Ölprodukte, landwirtschaftliche Geräte, Wasserpumpen und Eisenwaren gelagert waren, die mit dem Hauptgebäude des Geschäfts verbunden sind.



Die Flammen breiteten sich rasch aus und erzeugten hohe Rauchsäulen, die kilometerweit sichtbar waren. Immer wieder kam es zu Explosionen, die das Feuer weiter anfachten. Die Feuerwehr kämpfte unermüdlich gegen die Flammen, stieß jedoch wegen der hohen Entflammbarkeit der gelagerten Ölprodukte auf erhebliche Schwierigkeiten.

Um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern, richteten die Teams Wasserstrahlen auf die angrenzenden Treibstofftanks, da sich direkt neben dem Brandort eine Tankstelle befindet. Laut den neuesten Meldungen haben die Flammen bereits die Vorderseite des Geschäfts erreicht.









































