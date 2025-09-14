Pattaya warnt Touristen vor starken Schauern trotz Sonnenschein

PATTAYA, Thailand – Touristen in Pattaya werden zur Vorsicht aufgerufen, da Thailand weiterhin von vereinzelten Gewittern und teils heftigen Regenfällen betroffen ist – auch in der Ostregion, Bangkok und den umliegenden Provinzen. Zwar zeigen sich die Vormittage oft sonnig, doch können im Tagesverlauf plötzlich starke Schauer niedergehen.



Nach Angaben des thailändischen Wetteramts verläuft die Monsunrinne derzeit über die nördlichen, zentralen und nordöstlichen Landesteile, während der Südwestmonsun mäßige Winde über die Andamanensee, Südthailand und den Golf von Thailand bringt. Diese Wetterlage erhöht die Gefahr plötzlicher Regengüsse und örtlicher Überschwemmungen.







Die lokalen Behörden raten Besuchern, während Gewittern Freiluftaktivitäten zu vermeiden, stets Regenschirme oder Regenjacken mitzuführen und die aktuellen Wetterberichte zu verfolgen. Strände und offene Märkte in Pattaya könnten auch bei Sonnenschein unvermittelt von Regenschauern betroffen sein.



































