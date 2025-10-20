Pattaya-Geschäftsverband zuversichtlich Tourismus bleibt trotz Vorfalls mit illegalem Reiseleiter stark

PATTAYA, Thailand – Frau Chutima Jiramongkol, Präsidentin der Pattaya Business and Tourism Association (PBTA), zeigte sich zuversichtlich in die Widerstandsfähigkeit des thailändischen Tourismussektors nach jüngsten Berichten in den sozialen Medien über einen ausländischen „illegalen“ Reiseleiter, der angeblich eine Gruppe chinesischer Touristen zur Kaufpflicht von Produkten unter Androhung verhindertem Heimreisen gezwungen haben soll.



Frau Chutima betonte, dass es sich bei dem Vorfall um Einzelpersonen handelte, die illegal agierten, und dass es entscheidend sei, dass die Behörden bestehende Gesetze strikt durchsetzen. Sie erinnerte daran, dass der Beruf des Reiseleiters ausschließlich thailändischen Staatsbürgern vorbehalten ist, und dass jeder Ausländer, der in Thailand als Guide arbeitet, gegen das Gesetz verstößt. Eine konsequente Umsetzung helfe, solche Vorfälle zu verhindern und den Ruf Thailands als Touristenziel zu schützen.

„Wichtig ist, dass Touristen verstehen, dass dieser Vorfall durch Einzelpersonen innerhalb ihrer Gruppe verursacht wurde und nicht die thailändische Tourismusbranche betrifft“, so Frau Chutima. „Durch koordinierte Kontrollen und internationale Zusammenarbeit am Herkunftsort können solche Vorfälle vollständig vermieden werden, statt sie erst nach ihrem Auftreten in Thailand zu behandeln.“







Sie ermutigte zudem die Öffentlichkeit, illegale ausländische Reiseleiter zu melden. Beschwerden könnten den zuständigen Behörden zur rechtlichen Verfolgung vorgelegt werden, was letztlich das Ansehen Thailands als Tourismusdestination stärken werde.

Trotz des Vorfalls betonte Frau Chutima, dass Pattaya weiterhin ein äußerst beliebtes Ziel für Touristen aus aller Welt sei, dank Sicherheit, konkurrenzfähiger Preise, guter Verkehrsanbindung und lebhafter Atmosphäre. Für die Hochsaison im November 2025 seien die Hotelbuchungen bereits zu etwa 80 % ausgelastet, einige Häuser meldeten volle Reservierungen bis Jahresende. Während Gruppen- und MICE-Tourismus aus China leicht zurückgegangen sei, kämen weiterhin viele individuelle Reisende (FIT), was Pattayas Stellung als Top-Reiseziel weltweit unterstreiche.



































