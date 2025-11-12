Pattaya erlebt kühle Morgen und hohe Wellen bei anhaltendem Regen

PATTAYA, Thailand – Laut dem thailändischen Wetteramt ist der Regen im Norden und Nordosten des Landes derzeit rückläufig, während dort kühlere Morgenstunden einsetzen. Im Süden, darunter auch Pattaya, müssen Bewohner und Besucher jedoch weiterhin mit vereinzelten Gewittern rechnen. Ursache sind westliche und nordwestliche Winde, die über die Andamanensee, Südthailand und den Golf von Thailand wehen.







Im Golf von Thailand herrschen derzeit Wellen von etwa einem Meter Höhe, die in Gewittergebieten auf über zwei Meter ansteigen können. Die Behörden raten Schiffsführern und Betreibern kleiner Boote zu besonderer Vorsicht und empfehlen, Fahrten bei Sturm zu vermeiden.

Der Taifun Fung-Wong, der sich derzeit im nördlichen Teil des Südchinesischen Meeres befindet, wird voraussichtlich am 12. bis 13. November in Richtung Taiwan ziehen und das Wetter in Thailand nicht beeinflussen.



































