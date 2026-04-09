Mann wegen Betretens des Zwergflusspferd-Geheges im Khao Kheow Zoo zu 10.000 Baht Geldstrafe verurteilt

PATTAYA, Thailand – Ein thailändisches Gericht hat einen Mann mit einer Geldstrafe von 10.000 Baht belegt, nachdem er am Khao Kheow Open Zoo, etwa eine Stunde von Pattaya entfernt, illegal in das Gehege von „Moo Deng“, einem Zwergflusspferd, eingedrungen war.

Der Vorfall ereignete sich am 17. März gegen 17:00 Uhr, als der Mann über ein Absperrgeländer kletterte und in das Gehege sprang. CCTV-Aufnahmen zeigen, dass er versuchte, sich Moo Deng und dessen Mutter zu nähern, während er das Geschehen filmte. Mitarbeiter des Zoos griffen schnell ein und alarmierten die Polizei.

Am 8. April bestätigte der Zoo, dass das Provinzgericht Chonburi den Angeklagten für schuldig befunden hatte. Die verhängte Geldstrafe von 10.000 Baht wurde bereits beglichen, nachdem der Mann sein Fehlverhalten gestanden hatte.

In einer Stellungnahme betonte der Zoo, dass der Vorfall als Warnung für Besucher dienen sollte. Das Betreten von Tiergehegen sei strengstens verboten und stelle sowohl für Menschen als auch für Tiere ein Risiko dar.





Besucher werden aufgefordert, alle Hinweisschilder und Anweisungen des Personals zu beachten, Absperrungen nicht zu übersteigen und Sicherheitsregeln einzuhalten, um das Wohl der Tiere und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Der Zoo bleibt wie gewohnt geöffnet und setzt weiterhin auf verantwortungsbewussten Tourismus, wobei Gäste daran erinnert werden, die Tiere aus sicherer Entfernung zu genießen.































